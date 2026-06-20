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झारखंड सरकार ने 81 विधायकों के लिए 405 करोड़ रुपये जारी किए

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झारखंड सरकार ने 81 विधायकों के लिए 405 करोड़ रुपये जारी किए
झारखंड सरकारविधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि405 करोड़ रुपये
📆20-06-2026 16:54:00
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झारखंड सरकार ने 81 विधायकों के लिए 405 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस राशि से सड़क, पेयजल, नाली, स्ट्रीट लाइट और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी.

झारखंड सरकार ने 81 विधायकों के लिए 405 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस राशि से सड़क , पेयजल , नाली , स्ट्रीट लाइट और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी.

राज्य सरकार ने 81 विधायकों के लिए कुल 405 करोड़ रुपये जारी किए हैं. हर विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये मिलेंगे. जारी की गई कुल राशि में से 215 करोड़ रुपये ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) के तहत जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं. वहीं, 190 करोड़ रुपये सामान्य क्षेत्रों (ओएसपी) के विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं.

विधायक इस फंड का इस्तेमाल अपने क्षेत्र की जरूरी विकास योजनाओं के लिए कर सकेंगे. इसमें सड़क निर्माण, नाली, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं. इससे विकास कार्यों की मंजूरी और क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज होगी

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झारखंड सरकार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि 405 करोड़ रुपये सड़क पेयजल नाली स्ट्रीट लाइट

 

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