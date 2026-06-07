झारखंड में जिला कोषागारों से अवैध वेतन निकासी की उच्च स्तरीय जांच समिति का दायरा बढ़, रांची, रामगढ़, देवघर और चाईबासा शामिल

झारखंड में जिला कोषागारों से अवैध वेतन निकासी मामलों की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति ने अब बोकारो और हजारीबाग के साथ रांची, रामगढ़, देवघर और चाईबासा जिलों को भी जांच का दायरा में शामिल कर लिया है। समिति ने इन जिलों से सभी संबंधित विभागों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज की मांग की है ताकि अवैध निकासी के प्रत्येक पहलू का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सके। प्रारंभिक घटनाओं के अनुसार बोकारो में 11 करोड़, हजारीबाग में 31 करोड़, चाईबासा में तीन करोड़, रांची कोतवाली में 2.93 करोड़, रामगढ़ में 34.25 लाख और देवघर में 99 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। कई आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच एक साथ सभी जिलों में बड़े पैमाने पर चल रही है।

झारखंड के विभागीय कोषागारों से अवैध वेतन निकासी के मामलों की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति ने अपना दायरा बड़ा किया है। पहले केवल बोकारो और हजारीबाग जिलों तक सीमित थी कि अब रांची, रâmगढ़, देवघर और चाईबासा जैसे कई अन्य जिले भी इस जांच के दायरे में आ गए हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव वरिष्ठ आइएएस अधिकारी डा.

अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली इस समिति को अब इन चारों जिलों में भी अवैध निकासी मामलों की जांच का कार्य सौंपा गया है। समिति ने इन संबंधित जिलों के उपायुक्तों से जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की मांग की गई है। मांग की गई जानकारी में जिला उपायुक्त कार्यालय की स्वीकृत व कार्यरत बल, बजट एवं आवंटन संचिका, जिला बल पंजी, मास्टर रोल पंजी, वेतन ज्ञापन, विपत्र पंजी, स्थापना मद संबंधी दस्तावेज, डीडीओ तथा लिपिकों का विवरण, भुगतान एवं बैंक खाता का विवरण आदि शामिल हैं। समिति का उद्देश्य यह जांचना है कि इन जिलों में अवैध वेतन निकासी कैसे हुई है, किन नियमों का उल्लंघन हुआ है और किस तरह से भ्रष्टाचार का जाल बना है। इसके बाद सभी आरोपितों पर कार्रवाई के लिए आधार तैयार किया जाएगा तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे। पहले बोकारो जिले के एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में यह मामला सबसे पहले सामने आया था। एजी की रिपोर्ट के बाद पूरे मामले की जांच हुई और बोकारो में प्राथमिकी दर्ज हो गई। मुख्य आरोपित कौशल पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाद में मामला सीआइडी के पास पहुंचा और सीआइडी ने तीन अन्य आरोपितों - लेखा शाखा के एएसआइ अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार व काजल मंडल को भी गिरफ्तार किया। बोकारो में जांच के दौरान करीब 11 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का पता चला है। हजारीबाग में भी एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में करीब 31 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया। इसमें मुख्य आरोपित सिपाही शंभू कुमार सिंह को पहले गिरफ्तार किया गया था, बाद में उनकी पत्नी काजल कुमारी, सहयोगी सिपाही रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, रजनीश की पत्नी खुशबू कुमारी, सहयोगी धीरेंद्र कुमार सिंह और रिश्तेदार सौरभ कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। चाईबासा के एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में अवैध वेतन निकासी के मामले में चाईबासा मुफ्फसिल थाने की पुलिस ने मुख्य आरोपित देवनारायण मुर्मू के साथ सरकार हेम्ब्रम, अरुण मार्डी व गोराचंद मांर्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चाईबासा में लगभग तीन करोड़ रुपये की अवैध निकासी का पता चला है। रांची के कोतवाली थाने में पशुपालन विभाग में 2.93 करोड़ रुपये की अवैध वेतन निकासी का मामला दर्ज हुआ, जिसमें दो कर्मचारी मुनिंद्र कुमार व संजीव कुमार पर हेराफेरी का आरोप था। पुलिस ने मुनिंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, दूसरा आरोपित फरार है। रामगढ़ जिला पशुपालन कार्यालय में करीब 34.25 लाख रुपये की अवैध व फर्जी निकासी का मामला सामने आया है तथा देवघर के सरवां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 99 लाख रुपये की अवैध निकासी का पता चला। देवघर में स्वास्थ्य विभाग की पूर्व लेखा लिपिक सविता कुमारी को फर्जी तरीके से रुपये निकालकर गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 72 घंटे की पूछताछ के बाद सीआइडी ने बोकारो और चाईबासा के सभी सात आरोपितों को जेल भेज दिया। समस्त आरोपितों से पूछताछ में प्राप्त तथ्यों के आधार पर एसआईटी अब आगे की पूछताछ करेगी। यह पूरी जांच एक बड़ी स्तर की कोशिश है जिसका उद्देश्य झारखंड के विभागीय कोषागारों में फसा केरियर प्रणाली और भ्रष्टाचार को खोज कर उस पर कड़ाई से प्रहार करना है





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झारखंड अवैध वेतन निकासी उच्च स्तरीय जांच समिति बोकारो हजारीबाग

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