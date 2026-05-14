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झारखंड न्यायिक अकादमी ने डिजिटल स्वरूप दिया न्यायिक प्रशिक्षण व्यवस्था को

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झारखंड न्यायिक अकादमी ने डिजिटल स्वरूप दिया न्यायिक प्रशिक्षण व्यवस्था को
झारखंड न्यायिक अकादमीडिजिटल प्रशिक्षणऑनलाइन प्रशिक्षण
📆14-05-2026 13:13:00
📰Dainik Jagran
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झारखंड न्यायिक अकादमी ने न्यायिक प्रशिक्षण व्यवस्था को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक के निर्देश पर अकादमी ने निर्णय लिया है कि आगामी आदेश तक उसके सभी प्रशिक्षण, सम्मेलन और कार्यशालाएं अब ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। यह फैसला झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड न्यायिक अकादमी ने न्यायिक प्रशिक्षण व्यवस्था को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक के निर्देश पर अकादमी ने निर्णय लिया है कि आगामी आदेश तक उसके सभी प्रशिक्षण, सम्मेलन और कार्यशालाएं अब ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। यह फैसला झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अकादमी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रशिक्षण को अधिक सुलभ, प्रभावी और संसाधन-संरक्षण आधारित बनाना है। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम ों के लिए नामित न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अब रांची स्थित न्यायिक अकादमी में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने-अपने कार्यस्थल से ही डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से प्रशिक्षण सत्रों में शामिल होंगे। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग अकादमी की ओर से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण का लिंक , समय-सारणी और ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश पहले से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। न्यायिक अकादमी का मानना है कि इस नई व्यवस्था से समय और संसाधनों की बचत होगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम ों की निरंतरता बनी रहेगी और राज्यभर में न्यायिक प्रशिक्षण की पहुंच और प्रभावशीलता भी बढ़ेगी.

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड न्यायिक अकादमी ने न्यायिक प्रशिक्षण व्यवस्था को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक के निर्देश पर अकादमी ने निर्णय लिया है कि आगामी आदेश तक उसके सभी प्रशिक्षण, सम्मेलन और कार्यशालाएं अब ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। यह फैसला झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अकादमी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रशिक्षण को अधिक सुलभ, प्रभावी और संसाधन-संरक्षण आधारित बनाना है। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अब रांची स्थित न्यायिक अकादमी में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने-अपने कार्यस्थल से ही डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से प्रशिक्षण सत्रों में शामिल होंगे। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग अकादमी की ओर से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण का लिंक, समय-सारणी और ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश पहले से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। न्यायिक अकादमी का मानना है कि इस नई व्यवस्था से समय और संसाधनों की बचत होगी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निरंतरता बनी रहेगी और राज्यभर में न्यायिक प्रशिक्षण की पहुंच और प्रभावशीलता भी बढ़ेगी

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