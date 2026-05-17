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झारखंड में भोजपुरी भाषा को लेकर विवाद जारी मतभिन्नता लोकतंत्र का हिस्सा है, सेकड़ों साल कानून को लागू करने की जरूरत की बात करते हैं पूर्व मंत्री

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झारखंड में भोजपुरी भाषा को लेकर विवाद जारी मतभिन्नता लोकतंत्र का हिस्सा है, सेकड़ों साल कानून को लागू करने की जरूरत की बात करते हैं पूर्व मंत्री
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📆17-05-2026 17:54:00
📰Dainik Jagran
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झारखंड में भोजपुरी भाषा को लेकर विवाद जारी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा- पहले बिहार में संथाली को दिलाएं मान्यता। उन्होंने कहा कि जो लोग भाषा के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, उन्हें पहले बिहार में कुड़ुख और संथाली भाषा को मान्यता दिलाने की पहल करनी चाहिए। राज्य-भाषा की मान्यता को लेकरों बाबा साहेब आंद्रेयडकर के विचारों का एक अंश उद्धृत करते हुए, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि सेकड़ों साल से कानून को लागू करने की जरूरत है। बिहार सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।

झारखंड में भोजपुरी भाषा को लेकर विवाद जारी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा- पहले बिहार में संथाली को दिलाएं मान्यता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने झारखंड में भाषा विवाद पर कहा कि जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, उन्हें पहले बिहार में कुड़ुख और संथाली भाषा ओं को मान्यता दिलाने की पहल करनी चाहिए। उनके अनुसार, परस्पर सामंजस्य और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए ही इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतभिन्नता लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन कटुता और टकराव के आधार पर भाषा संबंधी मामलों का समाधान संभव नहीं है। रविवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस भोजपुरी और अंगिका भाषा को बिहार में भी आधिकारिक स्तर पर वैसी मान्यता नहीं मिली है, उसे झारखंड में मान्यता दिलाने के नाम पर विवाद उत्पन्न करना दुर्भाग्यपूर्ण है।उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार के रोहतास, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में उरांव जनजाति की बड़ी आबादी निवास करती है, जिनकी मातृभाषा कुड़ुख है। वहीं, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर समेत कई जिलों में संथाल समुदाय भी बड़ी संख्या में रहता है, लेकिन बिहार में अब तक कुड़ुख और संथाली भाषा ओं को मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे में बिहार में इन भाषाओं को शामिल कराने की पहल करनी चाहिए.

झारखंड में भोजपुरी भाषा को लेकर विवाद जारी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा- पहले बिहार में संथाली को दिलाएं मान्यता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने झारखंड में भाषा विवाद पर कहा कि जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, उन्हें पहले बिहार में कुड़ुख और संथाली भाषाओं को मान्यता दिलाने की पहल करनी चाहिए। उनके अनुसार, परस्पर सामंजस्य और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए ही इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतभिन्नता लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन कटुता और टकराव के आधार पर भाषा संबंधी मामलों का समाधान संभव नहीं है। रविवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस भोजपुरी और अंगिका भाषा को बिहार में भी आधिकारिक स्तर पर वैसी मान्यता नहीं मिली है, उसे झारखंड में मान्यता दिलाने के नाम पर विवाद उत्पन्न करना दुर्भाग्यपूर्ण है।उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार के रोहतास, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में उरांव जनजाति की बड़ी आबादी निवास करती है, जिनकी मातृभाषा कुड़ुख है। वहीं, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर समेत कई जिलों में संथाल समुदाय भी बड़ी संख्या में रहता है, लेकिन बिहार में अब तक कुड़ुख और संथाली भाषाओं को मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे में बिहार में इन भाषाओं को शामिल कराने की पहल करनी चाहिए

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