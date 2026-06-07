झारखंड राज्यसभा चुनाव: झामुमो की चुप्पी, कांग्रेस में बेचैरी; महागठबंधन की बैठक बुलाई गई

झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के झामुमो की विरोधी दलों को कांग्रेस के उम्मीदवार की स्थिति पर चुप्पी साधी हुई है।
झारखंड के राजनीति क परिदृश्य में, झारखंड मुक्ति मोर्चा की निर्णायक चUPpeg जारी रहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी सहयोगी दलों से कांग्रेस को समर्थन देने पर अंतिम बातचीत होने की उम्मीद है। पार्टी के दोनों पर्यवेक्षकों, भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इस बैठक में गठबंधन की एकमात्र सहयोगी दल होने के बावजूद, झामुमो ने अभी तक दूसरे उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और न ही कांग्रेस को किसी स्पष्ट शब्दों में समर्थन दिया है। यह कांग्रेस में बेचैरी और उत्सुकता पैदा कर रहा है.
झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में, झारखंड मुक्ति मोर्चा की निर्णायक चUPpeg जारी रहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी सहयोगी दलों से कांग्रेस को समर्थन देने पर अंतिम बातचीत होने की उम्मीद है। पार्टी के दोनों पर्यवेक्षकों, भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इस बैठक में गठबंधन की एकमात्र सहयोगी दल होने के बावजूद, झामुमो ने अभी तक दूसरे उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और न ही कांग्रेस को किसी स्पष्ट शब्दों में समर्थन दिया है। यह कांग्रेस में बेचैरी और उत्सुकता पैदा कर रहा है
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