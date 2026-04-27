झारखंड में गोलगप्पे खाने से 36 से अधिक लोग बीमार, एक बच्चे की मौत

झारखंड के गिरिडीह जिले के बजटो गांव में गोलगप्पे खाने के बाद 36 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिसमें एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो गांव में शनिवार शाम एक भयानक घटना हुई, जिसमें गोलगप्पे खाने के बाद 36 से अधिक लोग बीमार हो गए। इनमें अधिकांश बच्चे शामिल थे, जिन्हें तेज बुखार, पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत थी। सभी बीमार लोगों को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 6 साल के बच्चे रंजन कुमार की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया है, और प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं। गांव वालों के अनुसार, शनिवार शाम एक ठेलेवाला गोलगप्पे बेचने आया था, और कई बच्चे और महिलाएं ने उसे खाया था। रात में कुछ लोगों को हल्की परेशानी महसूस हुई, लेकिन रविवार सुबह होते ही उनकी हालत बिगड़ी। तेज बुखार और पेट दर्द के कारण सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान रंजन कुमार की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बाकी सभी मरीजों को अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव, सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विसपुते, सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, सदर बीडीओ गणेश रजक, सिविल सर्जन डॉ बच्चा प्रसाद सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को सदर अस्पताल बुलाया। अधिकारियों ने मरीजों से बातचीत की, इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। प्राथमिक जांच के बाद आशंका है कि यह मामला फूड प्वाइजनिंग का हो सकता है। ठेलेवाला के बारे में पता चला है कि वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमो का रहने वाला है, और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। सिविल सर्जन डॉ बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया कि अस्पताल में 18 लोगों को भर्ती किया गया था, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। बाकी सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो गांव में शनिवार शाम एक भयानक घटना हुई, जिसमें गोलगप्पे खाने के बाद 36 से अधिक लोग बीमार हो गए। इनमें अधिकांश बच्चे शामिल थे, जिन्हें तेज बुखार, पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत थी। सभी बीमार लोगों को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 6 साल के बच्चे रंजन कुमार की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया है, और प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं। गांव वालों के अनुसार, शनिवार शाम एक ठेलेवाला गोलगप्पे बेचने आया था, और कई बच्चे और महिलाएं ने उसे खाया था। रात में कुछ लोगों को हल्की परेशानी महसूस हुई, लेकिन रविवार सुबह होते ही उनकी हालत बिगड़ी। तेज बुखार और पेट दर्द के कारण सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान रंजन कुमार की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बाकी सभी मरीजों को अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव, सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विसपुते, सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, सदर बीडीओ गणेश रजक, सिविल सर्जन डॉ बच्चा प्रसाद सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को सदर अस्पताल बुलाया। अधिकारियों ने मरीजों से बातचीत की, इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। प्राथमिक जांच के बाद आशंका है कि यह मामला फूड प्वाइजनिंग का हो सकता है। ठेलेवाला के बारे में पता चला है कि वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमो का रहने वाला है, और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। सिविल सर्जन डॉ बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया कि अस्पताल में 18 लोगों को भर्ती किया गया था, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। बाकी सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी





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झारखंड गोलगप्पे फूड प्वाइजनिंग बच्चे की मौत स्वास्थ्य विभाग

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