झारखंड के सारंडा जंगल में माओवादी सरेंडर की संभावना, एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े नेता आत्मसमर्पण के लिए तैयार

पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में माओवादी सरेंडर की बड़ी खबर सामने आ रही है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र में सक्रिय कई शीर्ष माओवादी जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकते हैं। संभावित सरेंडर को लेकर पुलिस, जिला बल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और इलाके में दबाव बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े भाकपा माओवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विन उर्फ आजाद और चंदन लोहरा अपने साथियों के साथ हथियार डाल सकते हैं। दोनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं और सरेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
सुधीर पांडेय, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल से माओवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र में सक्रिय कई शीर्ष माओवादी जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकते हैं। संभावित सरेंडर को लेकर पुलिस, जिला बल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और इलाके में दबाव बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े भाकपा माओवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विन उर्फ आजाद और चंदन लोहरा अपने साथियों के साथ हथियार डाल सकते हैं। दोनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं और सरेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रवि भी छोड़ेगा सरदारी वहीं, सारंडा में सक्रिय सदस्य रवि सरदार के भी पत्नी के साथ आत्मसमर्पण की संभावना जताई जा रही है। वह फिलहाल दस्ते से अलग होकर गोइलकेरा और मनोहरपुर के बीच जंगलों में छिपा है और संपर्क साधने की कोशिश में है। इधर, सुरक्षा एजेंसियां मिसिर बेसरा पर भी लगातार दबाव बढ़ा रही हैं। इसके लिए केवल ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक माध्यमों का भी सहारा लिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, उसके बेटे और दामाद के जरिए उसे सरेंडर के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है, जो फिलहाल चाईबासा में मौजूद बताए जाते हैं। लगातार जारी है ऑपरेशन एशिया के सबसे बड़े साल वन क्षेत्र माने जाने वाले सारंडा में वर्षों से माओवादियों की पकड़ रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सड़क, मोबाइल नेटवर्क, बिजली और प्रशासनिक पहुंच बढ़ने से हालात बदले हैं। वर्तमान में कोबरा, जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कोबरा की 203, 205, 206, 209 और 210 बटालियन विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं और माओवादियों की सप्लाई लाइन पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों की रणनीति से माओवादियों की रसद व्यवस्था प्रभावित हुई है और उन्हें खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में राशन की कमी के कारण अजय महतो का दस्ता जंगल से बाहर निकला, जहां टोंटो-गोइलकेरा सीमा के रूटुगुटू के पास कोबरा 209 बटालियन के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें इसराइल पूर्ति मारा गया, जबकि अन्य सदस्य भाग निकले। सुरक्षा बलों की रणनीति से माओवादियों की रसद व्यवस्था प्रभावित हुई है और उन्हें खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में राशन की कमी के कारण अजय महतो का दस्ता जंगल से बाहर निकला, जहां टोंटो-गोइलकेरा सीमा के रूटुगुटू के पास कोबरा 209 बटालियन के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें इसराइल पूर्ति मारा गया, जबकि अन्य सदस्य भाग निकले। इस बीच, सुरक्षा बलों ने माओवादियों की सप्लाई लाइन पर लगातार नजर रखी है और उनके हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा, सामाजिक और पारिवारिक संपर्कों के माध्यम से माओवादियों को सरेंडर के लिए प्रेरित करने की भी कोशिश की जा रही है। मिसिर बेसरा के बेटे और दामाद के जरिए उसे सरेंडर के लिए मनाने की प्रयास जारी हैं। इस तरह की रणनीतियों से माओवादियों के बीच असुरक्षितता और अस्थिरता पैदा हो रही है, जिससे वे आत्मसमर्पण की ओर झुक रहे हैं। सुरक्षा बलों की इस लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, सारंडा जंगल में माओवादी गतिविधियों में कमी आ रही है और क्षेत्र में शांति पुनर्स्थापित होने की उम्मीद है.
सुधीर पांडेय, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल से माओवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र में सक्रिय कई शीर्ष माओवादी जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकते हैं। संभावित सरेंडर को लेकर पुलिस, जिला बल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और इलाके में दबाव बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े भाकपा माओवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विन उर्फ आजाद और चंदन लोहरा अपने साथियों के साथ हथियार डाल सकते हैं। दोनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं और सरेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रवि भी छोड़ेगा सरदारी वहीं, सारंडा में सक्रिय सदस्य रवि सरदार के भी पत्नी के साथ आत्मसमर्पण की संभावना जताई जा रही है। वह फिलहाल दस्ते से अलग होकर गोइलकेरा और मनोहरपुर के बीच जंगलों में छिपा है और संपर्क साधने की कोशिश में है। इधर, सुरक्षा एजेंसियां मिसिर बेसरा पर भी लगातार दबाव बढ़ा रही हैं। इसके लिए केवल ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक माध्यमों का भी सहारा लिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, उसके बेटे और दामाद के जरिए उसे सरेंडर के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है, जो फिलहाल चाईबासा में मौजूद बताए जाते हैं। लगातार जारी है ऑपरेशन एशिया के सबसे बड़े साल वन क्षेत्र माने जाने वाले सारंडा में वर्षों से माओवादियों की पकड़ रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सड़क, मोबाइल नेटवर्क, बिजली और प्रशासनिक पहुंच बढ़ने से हालात बदले हैं। वर्तमान में कोबरा, जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कोबरा की 203, 205, 206, 209 और 210 बटालियन विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं और माओवादियों की सप्लाई लाइन पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों की रणनीति से माओवादियों की रसद व्यवस्था प्रभावित हुई है और उन्हें खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में राशन की कमी के कारण अजय महतो का दस्ता जंगल से बाहर निकला, जहां टोंटो-गोइलकेरा सीमा के रूटुगुटू के पास कोबरा 209 बटालियन के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें इसराइल पूर्ति मारा गया, जबकि अन्य सदस्य भाग निकले। सुरक्षा बलों की रणनीति से माओवादियों की रसद व्यवस्था प्रभावित हुई है और उन्हें खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में राशन की कमी के कारण अजय महतो का दस्ता जंगल से बाहर निकला, जहां टोंटो-गोइलकेरा सीमा के रूटुगुटू के पास कोबरा 209 बटालियन के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें इसराइल पूर्ति मारा गया, जबकि अन्य सदस्य भाग निकले। इस बीच, सुरक्षा बलों ने माओवादियों की सप्लाई लाइन पर लगातार नजर रखी है और उनके हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा, सामाजिक और पारिवारिक संपर्कों के माध्यम से माओवादियों को सरेंडर के लिए प्रेरित करने की भी कोशिश की जा रही है। मिसिर बेसरा के बेटे और दामाद के जरिए उसे सरेंडर के लिए मनाने की प्रयास जारी हैं। इस तरह की रणनीतियों से माओवादियों के बीच असुरक्षितता और अस्थिरता पैदा हो रही है, जिससे वे आत्मसमर्पण की ओर झुक रहे हैं। सुरक्षा बलों की इस लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, सारंडा जंगल में माओवादी गतिविधियों में कमी आ रही है और क्षेत्र में शांति पुनर्स्थापित होने की उम्मीद है
माओवादी सरेंडर सारंडा जंगल मिसिर बेसरा अश्विन उर्फ आजाद चंदन लोहरा