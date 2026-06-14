झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग की मंजूरी मिली, बड़ी खुशी

झारखंड की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। राज्य के 11 खास उत्पादों को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत की अंतिम मंजूरी प्राप्त हो गई है। नाबार्द के सहयोग से चार उत्पाद टैग हो सके। गोड्डा के भगैया साड़ी और कुचाई सिल्क साड़ी जैसे उत्पादों की विशेष ओर खींची गई। यह मंजूरी स्थानीय कारीगरों और बुनकरों के लिए आर्थिक समृद्धि के dvAr khoलने का बंदाना है। कुल 11 उत्पादों की सूची में भगैया फैब्रिक, कुचाई सिल्क साड़ी, कोडरमा केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, दुमका चादर, बडोनी पपेट्स, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बांश शिल्प, तसर सिल्क, जादोपटिया पेंटिंग और पांची साड़ी शामिल हैं। टैग 10 वर्षों के लिए है, जिससे राज्य अपना विशिष्ट प्रतीक इस्तेमाल कर सकेगा। ताजा बेहतर बाजार की पहुंच और नकली उत्पादों से सुरक्षा के लिए यह कदम कारगर साबित होगा। सरकार द्वारा इन उत्पादों का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अलाभ पांच अन्य उत्पाद जैसे सिमडेगा की मीठी इमली, सरायकेला की कुचाई हल्दी और सिमडेगा का बिरू गमछा अब अंतिम चरण में हैं और जल्द ही टैग मिलने की उम्मीद है।

झारखंड के हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद ों को अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए बड़ा सफलता हासिल हो गई है। राज्य के 11 महत्वपूर्ण उत्पादों को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत की अंतिम मंजूरी प्राप्त हो गई है, जो कि राज्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। इस उपलब्धि के पीछे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। नाबार्द की सहायता से चार प्रमुख उत्पादों को जीआई टैग दिलाने में सफलता मिली। ताजा मंजूरी में गोड्डा संताल के भगैया ब्लॉक और सरायकेला के आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई जाने वाली कुचाई सिल्क साड़ी का विशेष स्थान है। 2023 में झारख्राफ्ट द्वारा कुचाई सिल्क को जीआई टैग िंग के लिए प्रस्तुत किया गया था। चेन्नई से आएvikṣक की टीम ने झारखंड का विशेष सर्वेक्षण किया और रांची में एक विस्तृत प्रस्तुति देखी। कई महीनों की गहन जांच और आरपसंवादन के बाद जब किसी पक्ष से कोई आपत्ति नहीं आई, तब इस उत्पाद पर झारखंड का कानूनी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हो गया। जीआई जनरल में भी इसकी प्रकाशन हो गई.

झारखंड के हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए बड़ा सफलता हासिल हो गई है। राज्य के 11 महत्वपूर्ण उत्पादों को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत की अंतिम मंजूरी प्राप्त हो गई है, जो कि राज्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। इस उपलब्धि के पीछे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। नाबार्द की सहायता से चार प्रमुख उत्पादों को जीआई टैग दिलाने में सफलता मिली। ताजा मंजूरी में गोड्डा संताल के भगैया ब्लॉक और सरायकेला के आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई जाने वाली कुचाई सिल्क साड़ी का विशेष स्थान है। 2023 में झारख्राफ्ट द्वारा कुचाई सिल्क को जीआई टैगिंग के लिए प्रस्तुत किया गया था। चेन्नई से आएvikṣक की टीम ने झारखंड का विशेष सर्वेक्षण किया और रांची में एक विस्तृत प्रस्तुति देखी। कई महीनों की गहन जांच और आरपसंवादन के बाद जब किसी पक्ष से कोई आपत्ति नहीं आई, तब इस उत्पाद पर झारखंड का कानूनी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हो गया। जीआई जनरल में भी इसकी प्रकाशन हो गई





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