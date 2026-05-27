झारखंड में रेलवे की अनोखी कृपा: गरीब रथ रैक खलारी पर खड़ा कर दिया

झारखंड में खलारी के लोगों ने वर्षों से रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की थी। रेलवे ने उनकी मांग को नहीं माना, लेकिन पिछले डेढ़ महीने से पूरी गरीब रथ रैक को ही खलारी रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है। रेल अधिकारियों का कहना है कि यार्ड में जगह नहीं थी, इसलिए रैक को खलारी स्टेशन पर खड़ा किया गया है। लेकिन खलारी के लोग इसे रेलवे की 'विशेष कृपा' मान रहे हैं।

झारखंड में खलारी के लोगों ने वर्षों से रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की थी। रेलवे ने उनकी मांग को नहीं माना, लेकिन पिछले डेढ़ महीने से पूरी गरीब रथ रैक को ही खलारी रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है। रेल अधिकारियों का कहना है कि यार्ड में जगह नहीं थी, इसलिए रैक को खलारी स्टेशन पर खड़ा किया गया है। लेकिन खलारी के लोग इसे रेलवे की ' विशेष कृपा ' मान रहे हैं। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस के ठहराव की मांग करते आ रहे हैं। हालांकि ट्रेन अब तक नहीं रुकी, लेकिन उसका रैक जरूर रुक गया है, और वह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। लोगों का कहना है कि टोरी से डेहरी आन सोन तक गरीब रथ एक्सप्रेस के सात ठहराव हैं। लेकिन खलारी शायद रेलवे के नक्शे में कोई 'अति विशेष' जगह है, जहां ट्रेन रुकने के बजाय केवल खड़ी रहना पसंद करती है। खलारी की अहमियत भी कम नहीं है। यहां अरबों रुपये का राजस्व देने वाले उद्योग हैं, हजारों केंद्रीय कर्मी परिवार सहित रहते हैं और आसपास के रांची, हजारीबाग तथा चतरा जिले के लोग भी इस स्टेशन से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बावजूद यात्रियों को गरीब रथ पकड़ने के लिए 70 किलोमीटर दूर रांची या 50 किलोमीटर दूर टोरी जाना पड़ता है। फिलहाल खलारी के लोग स्थिति से समझौता कर लिया है। ट्रेन नहीं तो उसका रैक ही सही.

झारखंड में खलारी के लोगों ने वर्षों से रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की थी। रेलवे ने उनकी मांग को नहीं माना, लेकिन पिछले डेढ़ महीने से पूरी गरीब रथ रैक को ही खलारी रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है। रेल अधिकारियों का कहना है कि यार्ड में जगह नहीं थी, इसलिए रैक को खलारी स्टेशन पर खड़ा किया गया है। लेकिन खलारी के लोग इसे रेलवे की 'विशेष कृपा' मान रहे हैं। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस के ठहराव की मांग करते आ रहे हैं। हालांकि ट्रेन अब तक नहीं रुकी, लेकिन उसका रैक जरूर रुक गया है, और वह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। लोगों का कहना है कि टोरी से डेहरी आन सोन तक गरीब रथ एक्सप्रेस के सात ठहराव हैं। लेकिन खलारी शायद रेलवे के नक्शे में कोई 'अति विशेष' जगह है, जहां ट्रेन रुकने के बजाय केवल खड़ी रहना पसंद करती है। खलारी की अहमियत भी कम नहीं है। यहां अरबों रुपये का राजस्व देने वाले उद्योग हैं, हजारों केंद्रीय कर्मी परिवार सहित रहते हैं और आसपास के रांची, हजारीबाग तथा चतरा जिले के लोग भी इस स्टेशन से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बावजूद यात्रियों को गरीब रथ पकड़ने के लिए 70 किलोमीटर दूर रांची या 50 किलोमीटर दूर टोरी जाना पड़ता है। फिलहाल खलारी के लोग स्थिति से समझौता कर लिया है। ट्रेन नहीं तो उसका रैक ही सही





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