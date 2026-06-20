झारखंड: शादी के दौरान दुल्हन का सिंदूरदान से पहले इनकार, बारात बिना विवाह के लौटी, परिजनों ने किया क्रूर कदम

गढ़वा जिले के बगोंधा टोला में एक शादी समारोह में दुल्हन ने सिंदूरदान से पहले शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस और परिजनों की कई प्रयासों के बावजूद दुल्हन अपने फैसले पर अडिग रही, जिससे बारात बिना विवाह संपन्न हुए वापस लौटी। तत्पश्चात दुल्हन के परिवार ने उसे मृत मानकर उसकी प्रतीकात्मक शव यात्रा और अंतिम संस्कार कर दिया। पूरे इलाके में इस अजीबोगरीब घटना की चर्चा हो रही है।

झारखंड के गढ़वा जिले के रमना प्रखंड के बगोंधा टोला में एक शादी समारोह के दौरान दुल्हन ने सिंदूरदान से पहले शादी करने से इनकार कर दिया। काफी समझाने के बावजूद वह अपने फैसले पर अडिग रही, जिसके बाद बारात बिना विवाह संपन्न हुए लौट गई। घटना से आहत और क्षुब्ध परिजनों ने अपनी जीवित बेटी की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस अजीबोगरीब घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार, बगोंधा टोला निवासी सुखट राम की पुत्री पुष्पा कुमारी की शादी गढ़वा थाना क्षेत्र के जुबैरिया गांव निवासी दशरथ रवि उर्फ बसंत राम के पुत्र दीपक कुमार रवि के साथ तय हुई थी। तय तिथि पर बारात पूरे धूमधाम और गाजे-बाजे के साथ गांव पहुंची। बारात के दरवाजे पर पहुंचने पर घराती पक्ष ने बारातियों का भव्य स्वागत किया। दोनों पक्षों की ओर से खुशी-खुशी जयमाला सहित विवाह की अधिकांश रस्में भी पूरी हो चुकी थीं। लेकिन मंडप में जब सिंदूरदान की बारी आई, तो युवती ने अचानक शादी करने से इनकार कर दिया। इससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दुल्हन के इस फैसले से लड़की पक्ष के परिजन स्तब्ध रह गए। परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण युवती को मनाने में जुट गए और काफी प्रयास किए गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी युवती को समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। इस घटना के बाद युवती के परिजन गहरे सदमे और आक्रोश में थे। इसके बाद परिजनों ने एक कठोर और हैरान करने वाला कदम उठाते हुए बेटी को मृत मान लिया और उसकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। गढ़वा जिले की इस शादी में दुल्हन का अजीब फैसले से पूरा समारोह बदल गया। दूल्हे के परिवार और बारात वालों को छोड़कर दूल्हन के अपने परिवार ने एका दुल्हन की शादी में ही नहीं बल्कि उसके अंतिम संस्कार का रस्म भी कर दिया। यह घटना पूरे जिले में क意识地 कन्फ्यूजन बना रही.

झारखंड के गढ़वा जिले के रमना प्रखंड के बगोंधा टोला में एक शादी समारोह के दौरान दुल्हन ने सिंदूरदान से पहले शादी करने से इनकार कर दिया। काफी समझाने के बावजूद वह अपने फैसले पर अडिग रही, जिसके बाद बारात बिना विवाह संपन्न हुए लौट गई। घटना से आहत और क्षुब्ध परिजनों ने अपनी जीवित बेटी की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस अजीबोगरीब घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार, बगोंधा टोला निवासी सुखट राम की पुत्री पुष्पा कुमारी की शादी गढ़वा थाना क्षेत्र के जुबैरिया गांव निवासी दशरथ रवि उर्फ बसंत राम के पुत्र दीपक कुमार रवि के साथ तय हुई थी। तय तिथि पर बारात पूरे धूमधाम और गाजे-बाजे के साथ गांव पहुंची। बारात के दरवाजे पर पहुंचने पर घराती पक्ष ने बारातियों का भव्य स्वागत किया। दोनों पक्षों की ओर से खुशी-खुशी जयमाला सहित विवाह की अधिकांश रस्में भी पूरी हो चुकी थीं। लेकिन मंडप में जब सिंदूरदान की बारी आई, तो युवती ने अचानक शादी करने से इनकार कर दिया। इससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दुल्हन के इस फैसले से लड़की पक्ष के परिजन स्तब्ध रह गए। परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण युवती को मनाने में जुट गए और काफी प्रयास किए गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी युवती को समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। इस घटना के बाद युवती के परिजन गहरे सदमे और आक्रोश में थे। इसके बाद परिजनों ने एक कठोर और हैरान करने वाला कदम उठाते हुए बेटी को मृत मान लिया और उसकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। गढ़वा जिले की इस शादी में दुल्हन का अजीब फैसले से पूरा समारोह बदल गया। दूल्हे के परिवार और बारात वालों को छोड़कर दूल्हन के अपने परिवार ने एका दुल्हन की शादी में ही नहीं बल्कि उसके अंतिम संस्कार का रस्म भी कर दिया। यह घटना पूरे जिले में क意识地 कन्फ्यूजन बना रही





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