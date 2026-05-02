झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स' की स्थापना

झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 'ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स' की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य राज्य के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों से जोड़ना और विदेशी संस्थानों तक उनकी पहुंच को सुलभ बनाना है। यह कार्यालय एक्सचेंज प्रोग्राम, नामांकन सहायता, कार्यशालाओं और वित्तीय योजनाओं का संचालन करेगा। मरांगगोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना को भी इससे बल मिलेगा।

झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य में ' ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ' (अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कार्यालय) की स्थापना को मंजूरी दी है। यह कार्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए काम करेगा और उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य झारखंड के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और उन्हें विदेशी विश्वविद्यालय ों और संस्थानों में अध्ययन के अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। यह कार्यालय छात्रों के लिए एक 'सिंगल विंडो' सुविधा के रूप में कार्य करेगा, जो उन्हें विदेशी शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी और सहायता प्रदान करेगा। ' ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ' का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के एक्सचेंज प्रोग्राम (छात्र विनिमय कार्यक्रम) का संचालन करना होगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, झारखंड के छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, विदेशी छात्रों को भी झारखंड के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कार्यालय विदेशी विश्वविद्यालय ों में प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रमों की जानकारी और अन्य संबंधित सहायता प्रदान करेगा। कार्यालय नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जिनमें विदेशी संस्थानों के प्रतिनिधि छात्रों को मार्गदर्शन देंगे और उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह कार्यालय विदेशों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करके झारखंड के संस्थानों की अनुसंधान क्षमताओं और शिक्षा के अवसरों को दुनिया के सामने उजागर करेगा। वित्तीय सहायता योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी इस कार्यालय की जिम्मेदारी होगी, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को आर्थिक सहायता मिल सके। यह कार्यालय झारखंड के उच्च शिक्षा क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वर्तमान में, झारखंड सरकार 'मरांगगोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना' के तहत राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए भेज रही है। हाल ही में, इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के विश्वविद्यालयों में मास्टर और एमफिल जैसे उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम करने के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ' ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ' की स्थापना के बाद, इस छात्रवृत्ति योजना का संचालन और अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी होने की उम्मीद है। यह कार्यालय योजना के लाभार्थियों का चयन, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार का यह प्रयास न केवल झारखंड के छात्रों को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। इस पहल से झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होगा और राज्य के युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा। यह कार्यालय झारखंड के छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के द्वार खोलेगा और उन्हें वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगा.

झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य में 'ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स' (अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कार्यालय) की स्थापना को मंजूरी दी है। यह कार्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए काम करेगा और उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य झारखंड के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और उन्हें विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अध्ययन के अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। यह कार्यालय छात्रों के लिए एक 'सिंगल विंडो' सुविधा के रूप में कार्य करेगा, जो उन्हें विदेशी शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी और सहायता प्रदान करेगा। 'ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स' का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के एक्सचेंज प्रोग्राम (छात्र विनिमय कार्यक्रम) का संचालन करना होगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, झारखंड के छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, विदेशी छात्रों को भी झारखंड के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कार्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रमों की जानकारी और अन्य संबंधित सहायता प्रदान करेगा। कार्यालय नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जिनमें विदेशी संस्थानों के प्रतिनिधि छात्रों को मार्गदर्शन देंगे और उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह कार्यालय विदेशों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करके झारखंड के संस्थानों की अनुसंधान क्षमताओं और शिक्षा के अवसरों को दुनिया के सामने उजागर करेगा। वित्तीय सहायता योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी इस कार्यालय की जिम्मेदारी होगी, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को आर्थिक सहायता मिल सके। यह कार्यालय झारखंड के उच्च शिक्षा क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वर्तमान में, झारखंड सरकार 'मरांगगोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना' के तहत राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए भेज रही है। हाल ही में, इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के विश्वविद्यालयों में मास्टर और एमफिल जैसे उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम करने के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स' की स्थापना के बाद, इस छात्रवृत्ति योजना का संचालन और अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी होने की उम्मीद है। यह कार्यालय योजना के लाभार्थियों का चयन, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार का यह प्रयास न केवल झारखंड के छात्रों को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। इस पहल से झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होगा और राज्य के युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा। यह कार्यालय झारखंड के छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के द्वार खोलेगा और उन्हें वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगा





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