झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो से लापता नाबालिग लड़की के मामले में जांच की धीमी प्रगति का विरोध किया। अदालत ने सीआईडी के एडीजी को तलब किया और सीबीआई जांच पर विचार करने का सुझाव दिया।
झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो की लापता नाबालिग के मामले में जांच की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सीआईडी के एडीजी को मंगलवार को तलब किया है। झारखंड हाई कोर्ट में बोकारो की लापता नाबालिग लड़की के मामले में दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मामले में CID के एडीजी मंगलवार को तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई नौ जून को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में CID को सौंप दी गई थी। इस पर CID की ओर से जानकारी दी गई कि पांच मई को मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। अदालत ने उपस्थित CID इंस्पेक्टर से जांच की प्रगति के संबंध में जानकारी मांगी। केस डायरी का अवलोकन करने के बाद खंडपीठ ने जांच की स्थिति पर असंतोष जताया। अदालत ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने अपने अनुसंधान में जिन तथ्यों का उल्लेख किया था, लगभग वही बातें CID की केस डायरी में भी दर्ज हैं। अदालत ने सवाल उठाया कि ऐसी परिस्थिति में मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले अदालत ने CID के एडीजी को तलब कर उनका पक्ष जानने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि नाबालिग के लापता होने के बाद काफी समय बीत चुका है, लेकिन स्थानीय पुलिस और CID दोनों के हाथ अब तक खाली हैं। अदालत ने कहा कि मामले के खुलासे और सच्चाई तक पहुंचने के लिए अब सीबीआइ जांच पर विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। बता दें कि बोकारो से अक्टूबर 2020 में नाबालिग लड़की को लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलने पर नाबालिग की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो की लापता नाबालिग के मामले में जांच की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सीआईडी के एडीजी को मंगलवार को तलब किया है। झारखंड हाई कोर्ट में बोकारो की लापता नाबालिग लड़की के मामले में दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मामले में CID के एडीजी मंगलवार को तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई नौ जून को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में CID को सौंप दी गई थी। इस पर CID की ओर से जानकारी दी गई कि पांच मई को मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। अदालत ने उपस्थित CID इंस्पेक्टर से जांच की प्रगति के संबंध में जानकारी मांगी। केस डायरी का अवलोकन करने के बाद खंडपीठ ने जांच की स्थिति पर असंतोष जताया। अदालत ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने अपने अनुसंधान में जिन तथ्यों का उल्लेख किया था, लगभग वही बातें CID की केस डायरी में भी दर्ज हैं। अदालत ने सवाल उठाया कि ऐसी परिस्थिति में मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले अदालत ने CID के एडीजी को तलब कर उनका पक्ष जानने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि नाबालिग के लापता होने के बाद काफी समय बीत चुका है, लेकिन स्थानीय पुलिस और CID दोनों के हाथ अब तक खाली हैं। अदालत ने कहा कि मामले के खुलासे और सच्चाई तक पहुंचने के लिए अब सीबीआइ जांच पर विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। बता दें कि बोकारो से अक्टूबर 2020 में नाबालिग लड़की को लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलने पर नाबालिग की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है
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