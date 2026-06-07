झारखंड राज्यसभा चुनाव: जेएमएम-कांग्रेस में सुलह, एक-एक सीट पर लड़ने का फैसला

झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच तनातनी खत्म हो गई है। दोनों दलों ने एक-एक सीट पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।
झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन में जारी तनातनी खत्म हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ( जेएमएम ) और कांग्रेस के बीच सुलह के बाद दोनों दलों ने एक-एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह सहमति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल के बीच रविवार देर शाम हुई बैठक में बनी। दोनों नेताओं की मुलाकात में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही गलतफहमियों को दूर कर लिया गया और गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगा। रविवार शाम करीब आठ बजे मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी 56 विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, आरजेडी के मंत्री संजय प्रसाद यादव और भाकपा माले के विधायक चंद्रदेव महतो ने संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी दी। चारों नेताओं ने कहा कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवारों के पीछे खड़ा है। सोमवार को सुबह 11 बजे दोनों उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे और सभी विधायक एकजुट होकर उन्हें जीताने का काम करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, चर्चा है कि भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिमल नाथवाणी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। नाथवाणी फिलहाल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं और उन्होंने शनिवार को झारखंड के लिए भी नामांकन पत्र खरीदा है। विनोद पांडे ने इस सवाल पर कहा कि यह भाजपा का अपना मामला है और मुख्यमंत्री से परिमल नाथवाणी की मुलाकात के बारे में वही कुछ बता सकते हैं। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होने हैं। एक सीट झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट भाजपा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने पर रिक्त होगी। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जिनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के चार और भाकपा माले के दो शामिल हैं। वहीं राजग के पास 24 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 21, लोजपा रामविलास, आजसू और जदयू के एक-एक विधायक हैं। इसके अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक है। चुनावी समीकरणों के मुताबिक, दोनों सीटों पर जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत है। गठबंधन के पास 56 विधायक होने से वह अपने दोनों उम्मीदवारों को आसानी से जीता सकता है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विपक्षी भाजपा के पास 24 विधायक हैं और अगर वह निर्दलीय या अन्य दलों के समर्थन से एक उम्मीदवार खड़ा करती है तो वह एक सीट जीतने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, गठबंधन में एकजुटता के बाद अब भाजपा की राह मुश्किल हो गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 10 जून है और मतदान 21 जून को होगा। झामुमो और कांग्रेस के बीच सुलह के बाद गठबंधन में एकजुटता देखी जा रही है। अब देखना होगा कि भाजपा अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है और परिमल नाथवाणी की उम्मीदवारी तय होती है या नहीं। पूरे झारखंड की राजनीति इस चुनाव पर टिकी है और आने वाले दिनों में सियासी हलचल तेज होने की उम्मीद है.
झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन में जारी तनातनी खत्म हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और कांग्रेस के बीच सुलह के बाद दोनों दलों ने एक-एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह सहमति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल के बीच रविवार देर शाम हुई बैठक में बनी। दोनों नेताओं की मुलाकात में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही गलतफहमियों को दूर कर लिया गया और गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगा। रविवार शाम करीब आठ बजे मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी 56 विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, आरजेडी के मंत्री संजय प्रसाद यादव और भाकपा माले के विधायक चंद्रदेव महतो ने संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी दी। चारों नेताओं ने कहा कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवारों के पीछे खड़ा है। सोमवार को सुबह 11 बजे दोनों उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे और सभी विधायक एकजुट होकर उन्हें जीताने का काम करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, चर्चा है कि भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिमल नाथवाणी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। नाथवाणी फिलहाल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं और उन्होंने शनिवार को झारखंड के लिए भी नामांकन पत्र खरीदा है। विनोद पांडे ने इस सवाल पर कहा कि यह भाजपा का अपना मामला है और मुख्यमंत्री से परिमल नाथवाणी की मुलाकात के बारे में वही कुछ बता सकते हैं। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होने हैं। एक सीट झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट भाजपा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने पर रिक्त होगी। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जिनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के चार और भाकपा माले के दो शामिल हैं। वहीं राजग के पास 24 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 21, लोजपा रामविलास, आजसू और जदयू के एक-एक विधायक हैं। इसके अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक है। चुनावी समीकरणों के मुताबिक, दोनों सीटों पर जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत है। गठबंधन के पास 56 विधायक होने से वह अपने दोनों उम्मीदवारों को आसानी से जीता सकता है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विपक्षी भाजपा के पास 24 विधायक हैं और अगर वह निर्दलीय या अन्य दलों के समर्थन से एक उम्मीदवार खड़ा करती है तो वह एक सीट जीतने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, गठबंधन में एकजुटता के बाद अब भाजपा की राह मुश्किल हो गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 10 जून है और मतदान 21 जून को होगा। झामुमो और कांग्रेस के बीच सुलह के बाद गठबंधन में एकजुटता देखी जा रही है। अब देखना होगा कि भाजपा अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है और परिमल नाथवाणी की उम्मीदवारी तय होती है या नहीं। पूरे झारखंड की राजनीति इस चुनाव पर टिकी है और आने वाले दिनों में सियासी हलचल तेज होने की उम्मीद है
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