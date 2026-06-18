झारखंड राज्यसभा चुनाव: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा विधायकों के साथ चाय पी, सियासी गलियारों में हुआ उल्लेख

झारखंड के राज्यसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अचानक भाजपा विधायकों के पास पहुंचकर उनके साथ चर्चा की और चाय भी पी। यह मुलाकात सियासी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
झारखंड के राज्यसभा चुनावों के दौरान रांची विधानसभा में एक दिलचस्प सियासी घटना घटित हुई। मतदान की प्रक्रिया के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक भाजपा विधायक ों के समूह के पास पहुंचे और उनके साथ चर्चा करने के साथ-साथ चाय भी पी। यह मुलाकात सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखे राजनीति क बयानबाजी के बीच एक आश्चर्यजनक घटना थी, जिसने राजनीति क चर्चा को तेज कर दिया। मीडिया और राजनीति क विश्लेषकों ने इस शिष्टाचार मुलाकात के पीछे किसी नए राजनीति क समीकरण की ओर इशारा करते हुए कई सवाल उठाए। विधानसभा में मौजूद सभी विधायकों के बीच होने वाली इस अनपेक्षित बातचीत में मुख्यमंत्री सोरेन और भाजपा विधायक बेहद सहज और दोस्ताना लगे। यह दृश्य चुनाव की तनावपूर्ण माहौल को कुछ पलों के लिए कम करने वाला था। इस मुलाकात के बाद राजनीति क गलियारों में यह सवाल तैरने लगा कि क्या परदे के पीछे आंकड़ा बदल चुका है?
क्या गठबंधन का गणित 56 सीटों के पार पहुंच गया है, या यह सिर्फ एक सामान्य शिष्टाचार था? मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं के बीच इस बातचीत में कोई कड़वाहट या तनाव नहीं दिखाई दिया। इस मुलाकात का राज्यसभा के अंतिम नतिजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान हो चुका है और राज्य के सभी 81 विधायकों ने वोटिंग की। 100 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई। वोटिंग समय के अंत में मतपेटियों को सील कर दिया गया। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद शाम 5 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई और देर रात तक परिणाम घोषित किए जाएंगे
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