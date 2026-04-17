झारखंड को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु राजस्व वृद्धि पर वित्त मंत्री का जोर, लक्ष्य एक लाख 10 हजार करोड़

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आंतरिक राजस्व स्रोतों में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा है कि झारखंड को अपने संसाधनों से होने वाली वार्षिक आय को बढ़ाकर लगभग एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाना होगा, ताकि विकास योजनाओं और आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें। इस संबंध में वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव और विकास आयुक्त को पत्र लिखकर राजस्व संग्रह की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने तथा आय बढ़ाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है, जिसे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आंतरिक राजस्व स्रोतों को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य की विकास योजनाओं और आधारभूत संरचनाओं के विस्तार हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, झारखंड को अपनी वार्षिक आय को वर्तमान स्तर से लगभग एक लाख दस हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाना होगा। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव और विकास आयुक्त को पत्र भेजकर वर्तमान राजस्व संग्रह की स्थिति का गहन मूल्यांकन करने और

आय में वृद्धि के लिए एक विस्तृत एवं ठोस कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं, जिसे बढ़ाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है





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