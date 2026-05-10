झारखंड में बालू घाटों के खनन पर एनजीटी रोक, राज्य अभूतपूर्व बालू संकट का खतरा

झारखंड में बालू घाटों से खनन शुरू नहीं हुआ तो राज्य अभूतपूर्व बालू संकट की ओर बढ़ जाएगा। इस वर्ष भी लोगों को बालू के एवज में दो से तीन गुना भुगतान करना होगा। खान विभाग की बैठक में 2 लाख से अधिक लीज डीड को रद्द करना है। केन्द्रीय सरकार के खनन प्रहरी एप को सहायक बनाया गया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। ठीक एक महीने के बाद, 10 जून से 15 अक्टूबर तक झारखंड में बालू घाटों से खनन पर एनजीटी की रोक प्रभावी हो जाएगी। इससे पहले बालू घाटों से खनन शुरू नहीं हुआ तो राज्य अभूतपूर्व बालू संकट की ओर बढ़ जाएगा। इस वर्ष भी लोगों को बालू के एवज में दो से तीन गुना भुगतान करना होगा। समस्या के समाधान का मार्ग निकालने के लिए सोमवार को खान निदेशक ने सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समस्या की तह तक पहुंचने का निर्णय लिया है। झारखंड में पिछले कई वर्षों से समय-समय पर बालू संकट उभरकर सामने आ रहा है। अवैध खनन और परिवहन के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए खान विभाग ने टास्कफोर्स की बैठक बुलाई है। लंबित लीज डीड मामलों की समीक्षा की जाएगी। मददगार साबित होगा खनन प्रहरी एप कोयला मंत्रालय ने अवैध खनन रोक लगाने के लिए खनन प्रहरी एप विकसित किया है। केन्द्रीय सरकार योजना पर काम कर रही है.

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