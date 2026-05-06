झारखंड इंटर परीक्षा परिणाम: जमशेदपुर के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास, विपरीत परिस्थितियों को मात देकर हासिल की सफलता

जमशेदपुर के विद्यार्थियों ने झारखंड अधिविद्य परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। ट्रक चालक के बेटे और साधारण परिवारों के बच्चों ने जिला स्तर पर टॉप कर मिसाल पेश की है।
झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) द्वारा घोषित इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणामों ने जमशेदपुर और इसके आसपास के ग्रामीण अंचलों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। इस वर्ष के परिणामों में जमशेदपुर के विद्यार्थियों ने अपनी असाधारण मेधा और कठिन परिश्रम का लोहा मनवाते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह केवल अंकों की जीत नहीं है, बल्कि उन विपरीत परिस्थितियों पर विजय की कहानी है, जिन्होंने कई विद्यार्थियों के मार्ग में बाधाएं खड़ी की थीं। जिला और अनुमंडल स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले इन छात्र-छात्राओं ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने शिक्षण संस्थानों और संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। यह परिणाम दर्शाता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और मार्गदर्शन सही मिले, तो संसाधनों का अभाव कभी भी सफलता के बीच नहीं आता। इस सफलता गाथा में सबसे प्रेरक नाम ओशिक कुमार चौधरी का है, जिन्होंने विज्ञान संकाय में 474 अंक प्राप्त कर पूर्वी सिंहभूम जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। ओशिक राजकीयकृत आदिवासी प्लस टू उच्च विद्यालय, सीतारामडेरा के छात्र हैं। उनकी यह उपलब्धि इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनके पिता, रवीस कुमार चौधरी, एक ट्रक चालक के रूप में जीवन यापन करते हैं। एक ट्रक चालक के पुत्र के लिए शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करना एक कठिन चुनौती थी, लेकिन ओशिक ने अपनी एकाग्रता और अनुशासन से इसे संभव कर दिखाया। उन्होंने जीव विज्ञान (बायोलॉजी) में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जबकि रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) में उन्हें 96 और टूरिज्म में 98 अंक मिले। ओशिक की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी अध्ययन पद्धति में छिपा था। उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन केवल दो घंटे पढ़ते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके द्वारा पढ़ी गई सामग्री को लिखकर दोहराने की आदत थी। इसी लेखन अभ्यास ने उन्हें जटिल विषयों को समझने और परीक्षा में सटीक उत्तर लिखने में मदद की। अब ओशिक का लक्ष्य मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश कर समाज की सेवा करना है। कॉमर्स संकाय में भी सीतारामडेरा के आदिवासी प्लस टू उच्च विद्यालय का वर्चस्व रहा, जहाँ की छात्रा कृति कुमारी ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए 471 अंकों के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कृति की सफलता के पीछे उनके कड़े अनुशासन और समय प्रबंधन का बहुत बड़ा हाथ है। वह प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में सुबह 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई शुरू करती थीं। ट्यूशन के अलावा, वह अपने घर पर प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे गहन अध्ययन को देती थीं। उनके पिता बबलू प्रसाद चौरासिया एक ठेका कंपनी में कार्यरत हैं और उन्होंने अपनी सीमित आय के बावजूद कृति की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। कृति ने अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने स्कूल के समर्पित शिक्षकों को दिया है, जिन्होंने उनके संदेहों को दूर करने और उन्हें सही दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृति भविष्य में बैंकिंग या शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, ताकि वह राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। वहीं, घाटशिला अनुमंडल के नरसिंहगढ़ प्लस टू उच्च विद्यालय की छात्रा साधना दास ने भी विज्ञान संकाय में अपनी मेधा का परचम लहराया है। साधना ने कुल 467 अंक प्राप्त कर जिले में चौथा और घाटशिला अनुमंडल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। साधना के पिता विजय दास एक छोटी सी किराना दुकान चलाते हैं, और साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद साधना ने गणित और रसायन विज्ञान जैसे कठिन विषयों में 98-98 अंक प्राप्त कर अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण दिया है। साधना की दृष्टि अब भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर है और वह वर्तमान में जेईई मेन (JEE Main) की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई हैं। उनका सपना एक कुशल इंजीनियर बनकर तकनीकी क्षेत्र में नवाचार करना है। साधना की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं में भी वह क्षमता है कि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में अपना स्थान बना सकें। इन सभी शीर्ष विद्यार्थियों की सफलता में एक साझा सूत्र उनके शिक्षकों का अटूट सहयोग और मार्गदर्शन रहा है। सीतारामडेरा और नरसिंहगढ़ के विद्यालयों के शिक्षकों ने न केवल पाठ्यक्रम को पूरा कराया, बल्कि विद्यार्थियों की मानसिक शंकाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लीं और उन्हें निरंतर प्रोत्साहित किया। शिक्षकों के इस निस्वार्थ प्रयास और विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम के मिलन का ही सुखद परिणाम आज सबके सामने है। यह सफलता उन हजारों विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है जो आर्थिक तंगी या पारिवारिक समस्याओं के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। इन टॉपर्स ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा ही वह एकमात्र सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी शिखर तक पहुँच सकता है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने भी इन मेधावी छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की है और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.
झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) द्वारा घोषित इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणामों ने जमशेदपुर और इसके आसपास के ग्रामीण अंचलों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। इस वर्ष के परिणामों में जमशेदपुर के विद्यार्थियों ने अपनी असाधारण मेधा और कठिन परिश्रम का लोहा मनवाते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह केवल अंकों की जीत नहीं है, बल्कि उन विपरीत परिस्थितियों पर विजय की कहानी है, जिन्होंने कई विद्यार्थियों के मार्ग में बाधाएं खड़ी की थीं। जिला और अनुमंडल स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले इन छात्र-छात्राओं ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने शिक्षण संस्थानों और संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। यह परिणाम दर्शाता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और मार्गदर्शन सही मिले, तो संसाधनों का अभाव कभी भी सफलता के बीच नहीं आता। इस सफलता गाथा में सबसे प्रेरक नाम ओशिक कुमार चौधरी का है, जिन्होंने विज्ञान संकाय में 474 अंक प्राप्त कर पूर्वी सिंहभूम जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। ओशिक राजकीयकृत आदिवासी प्लस टू उच्च विद्यालय, सीतारामडेरा के छात्र हैं। उनकी यह उपलब्धि इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनके पिता, रवीस कुमार चौधरी, एक ट्रक चालक के रूप में जीवन यापन करते हैं। एक ट्रक चालक के पुत्र के लिए शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करना एक कठिन चुनौती थी, लेकिन ओशिक ने अपनी एकाग्रता और अनुशासन से इसे संभव कर दिखाया। उन्होंने जीव विज्ञान (बायोलॉजी) में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जबकि रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) में उन्हें 96 और टूरिज्म में 98 अंक मिले। ओशिक की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी अध्ययन पद्धति में छिपा था। उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन केवल दो घंटे पढ़ते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके द्वारा पढ़ी गई सामग्री को लिखकर दोहराने की आदत थी। इसी लेखन अभ्यास ने उन्हें जटिल विषयों को समझने और परीक्षा में सटीक उत्तर लिखने में मदद की। अब ओशिक का लक्ष्य मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश कर समाज की सेवा करना है। कॉमर्स संकाय में भी सीतारामडेरा के आदिवासी प्लस टू उच्च विद्यालय का वर्चस्व रहा, जहाँ की छात्रा कृति कुमारी ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए 471 अंकों के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कृति की सफलता के पीछे उनके कड़े अनुशासन और समय प्रबंधन का बहुत बड़ा हाथ है। वह प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में सुबह 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई शुरू करती थीं। ट्यूशन के अलावा, वह अपने घर पर प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे गहन अध्ययन को देती थीं। उनके पिता बबलू प्रसाद चौरासिया एक ठेका कंपनी में कार्यरत हैं और उन्होंने अपनी सीमित आय के बावजूद कृति की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। कृति ने अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने स्कूल के समर्पित शिक्षकों को दिया है, जिन्होंने उनके संदेहों को दूर करने और उन्हें सही दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृति भविष्य में बैंकिंग या शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, ताकि वह राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। वहीं, घाटशिला अनुमंडल के नरसिंहगढ़ प्लस टू उच्च विद्यालय की छात्रा साधना दास ने भी विज्ञान संकाय में अपनी मेधा का परचम लहराया है। साधना ने कुल 467 अंक प्राप्त कर जिले में चौथा और घाटशिला अनुमंडल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। साधना के पिता विजय दास एक छोटी सी किराना दुकान चलाते हैं, और साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद साधना ने गणित और रसायन विज्ञान जैसे कठिन विषयों में 98-98 अंक प्राप्त कर अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण दिया है। साधना की दृष्टि अब भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर है और वह वर्तमान में जेईई मेन (JEE Main) की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई हैं। उनका सपना एक कुशल इंजीनियर बनकर तकनीकी क्षेत्र में नवाचार करना है। साधना की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं में भी वह क्षमता है कि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में अपना स्थान बना सकें। इन सभी शीर्ष विद्यार्थियों की सफलता में एक साझा सूत्र उनके शिक्षकों का अटूट सहयोग और मार्गदर्शन रहा है। सीतारामडेरा और नरसिंहगढ़ के विद्यालयों के शिक्षकों ने न केवल पाठ्यक्रम को पूरा कराया, बल्कि विद्यार्थियों की मानसिक शंकाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लीं और उन्हें निरंतर प्रोत्साहित किया। शिक्षकों के इस निस्वार्थ प्रयास और विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम के मिलन का ही सुखद परिणाम आज सबके सामने है। यह सफलता उन हजारों विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है जो आर्थिक तंगी या पारिवारिक समस्याओं के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। इन टॉपर्स ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा ही वह एकमात्र सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी शिखर तक पहुँच सकता है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने भी इन मेधावी छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की है और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं
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