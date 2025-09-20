झारखंड में पंचायतों का सोशल ऑडिट: योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल

झारखंड सरकार ने राज्य की पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य की सभी पंचायतों में सोशल ऑडिट कराया जाएगा, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिले लाभ का मूल्यांकन किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड सरकार ने पंचायत ी राज व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य की कुल 4,345 पंचायत ों में पंचायत ी राज विभाग की विभिन्न योजनाओं का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसमें पलामू जिले की 265 पंचायत ें भी शामिल हैं। सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना, जनता को हुए लाभ की गहन जांच करना और खामियों को उजागर करना है। इसके जरिए पंचायत भवनों, पंचायत ज्ञान केंद्रों, डिजिटल पंचायत योजना सहित

विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की गतिविधियों व उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया में योजनाओं के संचालन, लाभार्थियों को मिले लाभ, खर्च की गई राशि, और योजनाओं की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।\इस संबंध में, पंचायती राज निदेशक ने झारखंड सोशल ऑडिट सोसाइटी के निदेशक को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को योजनाओं की बारीकी से जांच करने, अनियमितताओं का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है। सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचायत स्तर पर योजनाओं की सही स्थिति सामने आ सके और किसी भी प्रकार की खामियों को तुरंत दूर किया जा सके। ऑडिट के दौरान, विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण, जॉब कार्ड, कार्यों की स्वीकृति, जियो टैगिंग, मस्टर रोल, ई-एमबी प्रविष्टि, मजदूरी और सामग्री सूची, एफटीओ प्रक्रिया और संबंधित समस्याओं का निराकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायत भवन और सचिवालय में इंटरनेट, पेयजल, बिजली, सुरक्षा, साफ-सफाई, जेनरेटर ईंधन और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए आवंटित मासिक अनुदान का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायत ज्ञान केंद्रों में लाइब्रेरी, किताबें, पत्रिकाएं, कंप्यूटर, फर्नीचर, टीवी, समितियों की गतिविधियां और जनता के लिए उनकी उपलब्धता की भी जांच की जाएगी।\डिजिटल पंचायत योजना के तहत आधार कार्ड, बैंकिंग सेवाएं, आहार सेवा, पोस्टल सेवा, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और झारसेवा जैसी सेवाओं की पहुंच का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, पंचायत भवनों की क्रियाशीलता, क्षेत्रीय और जिला कार्यालयों की आधारभूत संरचना, उपकरणों व वाहनों की उपलब्धता, वैध विद्युत कनेक्शन और वैकल्पिक व्यवस्था, महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालयों की सुविधा, माताओं के लिए पालना घर, स्ट्रीट लाइट, और महिलाओं के मुद्दों पर प्राथमिकताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस सोशल ऑडिट का उद्देश्य न केवल योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है, बल्कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करना है। लंबे समय से ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठते रहे हैं, और यह ऑडिट इन सवालों का समाधान करने और जनता के विश्वास को बहाल करने में मदद करेगा। यह एक सकारात्मक कदम है जो पंचायतों में बेहतर शासन व्यवस्था, प्रभावी योजना क्रियान्वयन और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

झारखंड पंचायत सोशल ऑडिट पारदर्शिता जवाबदेही

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें