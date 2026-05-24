झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी परीक्षाओं में आयु सीमा की गणना के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कट-ऑफ तिथि तय करना नियोक्ता (राज्य सरकार) का नीतिगत अधिकार है और न्यायालय इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि वह मनमाना या भेदभावपूर्ण न हो।
झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी परीक्षाओं में आयु सीमा की गणना के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कट-ऑफ तिथि तय करना नियोक्ता (राज्य सरकार) का नीतिगत अधिकार है और न्यायालय इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि वह मनमाना या भेदभावपूर्ण न हो। अदालत ने कहा कि आयु सीमा में छूट देना कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक रियायत है। सिर्फ इसलिए कि पिछली परीक्षाओं में छूट दी गई थी, यह हर बार का दावा नहीं बन सकता। इस संबंध में अमित कुमार और अन्य कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड संयुक्त सिविल सेवा बैकलाग प्रतियोगिता परीक्षा (2026) के लिए निर्धारित एक अगस्त 2022 की कट-ऑफ तिथि को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि परीक्षाओं के नियमित अंतराल पर आयोजित न होने के कारण कई योग्य उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा पार कर गये हैं। उन्होंने मांग की थी कि कट-ऑफ तिथि को बदलकर एक अगस्त 2017 या 2018 किया जाए, जैसा कि पूर्व की कुछ परीक्षाओं में दिया गया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि विज्ञापन झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2021 के अनुरूप है और किसी भी उम्मीदवार को आयु में छूट का अधिकार नहीं है.
झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी परीक्षाओं में आयु सीमा की गणना के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कट-ऑफ तिथि तय करना नियोक्ता (राज्य सरकार) का नीतिगत अधिकार है और न्यायालय इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि वह मनमाना या भेदभावपूर्ण न हो। अदालत ने कहा कि आयु सीमा में छूट देना कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक रियायत है। सिर्फ इसलिए कि पिछली परीक्षाओं में छूट दी गई थी, यह हर बार का दावा नहीं बन सकता। इस संबंध में अमित कुमार और अन्य कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड संयुक्त सिविल सेवा बैकलाग प्रतियोगिता परीक्षा (2026) के लिए निर्धारित एक अगस्त 2022 की कट-ऑफ तिथि को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि परीक्षाओं के नियमित अंतराल पर आयोजित न होने के कारण कई योग्य उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा पार कर गये हैं। उन्होंने मांग की थी कि कट-ऑफ तिथि को बदलकर एक अगस्त 2017 या 2018 किया जाए, जैसा कि पूर्व की कुछ परीक्षाओं में दिया गया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि विज्ञापन झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2021 के अनुरूप है और किसी भी उम्मीदवार को आयु में छूट का अधिकार नहीं है
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