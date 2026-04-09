झारखंड हाई कोर्ट ने उपसमाहर्ताओं और सचिवालय सेवा के अधिकारियों की प्रोन्‍नति से जुड़ा महत्‍वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्‍पष्‍ट किया है कि आईएएस पद पर प्रोन्‍नति के लिए पुरानी वरीयता सूची के आधार पर कार्यवाही जारी रहेगी, जिससे प्रोन्‍नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को राहत मिली है।

राज्‍य ब्‍यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्‍य के उपसमाहर्ता ओं और सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्‍नति को लेकर एक महत्‍वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्‍यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने स्‍पष्‍ट किया है कि आईएएस पद पर प्रोन्‍नति के लिए पूर्व में तैयार की गई वरिष्‍ठा सूची के आधार पर कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। यह निर्णय उन अधिकारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो लंबे समय से प्रोन्‍नति का इंतजार कर रहे थे। अदालत के इस आदेश से विभाग अब तकनीकी अड़चनों को दूर करते हुए आईएएस और अन्‍य उच्‍च

पदों पर प्रोन्‍नति की फाइल को आगे बढ़ा सकेगा। यह एक महत्‍वपूर्ण कदम है जो प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और अधिकारियों के मनोबल को ऊँचा उठाने में सहायक होगा। यह मामला उपसमाहर्ता राधेश्‍याम प्रसाद एवं अन्‍य द्वारा दाखिल हस्‍तक्षेप याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि सरकार यह कहते हुए प्रोन्‍नति रुकी हुई थी कि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। इस पर अदालत ने स्‍पष्‍ट किया कि 16 जून 2025 को प्रोन्‍नति पर लगाया गया रोक का आदेश, पहले से बनी वरिष्‍ठा सूची के क्रियान्‍वयन में बाधक नहीं होगा। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि प्रोन्‍नति की प्रक्रिया पूर्व में तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर ही जारी रखी जाएगी, जिससे अधिकारियों को पदोन्‍नति का इंतजार जल्‍द खत्‍म हो सकेगा।\वरिष्‍ठा सूची विवाद और कोर्ट का रुख: इससे पूर्व, प्रार्थी अजय कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संशोधित वरिष्‍ठा सूची के आधार पर प्रोन्‍नति देने पर रोक लगा दी थी। प्रार्थी (सचिवालय सेवा पदाधिकारी) का तर्क था कि सरकार ने वर्ष 2025 में वरिष्‍ठा सूची में गलत तरीके से संशोधन किया है। अदालत ने अब हस्‍तक्षेप याचिका पर विचार करते हुए कहा कि विभाग पुरानी और मूल वरिष्‍ठा सूची के आधार पर प्रोन्‍नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। इसमें आईएएस पद के लिए योग्‍य उम्‍मीदवारों के नामों पर विचार करना भी शामिल है। यह निर्णय उन अधिकारियों के लिए महत्‍वपूर्ण है जिन्‍हें लग रहा था कि उनकी प्रोन्‍नति में देरी हो रही है। अदालत के इस रुख से, प्रोन्‍नति की प्रक्रिया अब जल्‍द ही शुरू हो जाएगी, जिससे अधिकारियों को प्रोन्‍नति मिलने का मार्ग प्रशस्‍त होगा। इस आदेश से न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि अधिकारियों का मनोबल भी ऊँचा होगा, जो बेहतर शासन में मददगार होगा। यह फैसला यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रोन्‍नति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और वरिष्‍ठा के सिद्धांतों का पालन हो।\प्रशासनिक हलकों में राहत: अदालत के इस फैसले से उन अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। अब विभाग तकनीकी अड़चनों को दूर कर आईएएस और अन्‍य उच्‍च पदों पर प्रोन्‍नति की फाइल आगे बढ़ा सकेगा। यह आदेश न केवल प्रोन्‍नति प्रक्रिया को सुचारु करेगा, बल्कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे वे अधिक उत्‍साह से काम करेंगे। इस फैसले से स्‍पष्‍ट होता है कि न्‍यायपालिका, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और वरिष्‍ठा के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करती है। यह निर्णय झारखंड राज्‍य में सुशासन की दिशा में एक महत्‍वपूर्ण कदम है। इससे न केवल अधिकारियों को प्रोन्‍नति मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि योग्य और अनुभवी अधिकारियों को उनके पदों पर प्रोन्‍नति मिले, जिससे राज्‍य सरकार को बेहतर सेवाएँ मिल सकें। यह फैसला, अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगा और उन्‍हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्‍साहित करेगा। इस फैसले से राज्‍य सरकार में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः राज्‍य के नागरिकों के कल्‍याण में सहायक होगा





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