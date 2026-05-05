Head Topics

झारखंड में सियासी घमासान: मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी ही सरकार को घेरा

राजनीति News

झारखंड में सियासी घमासान: मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी ही सरकार को घेरा
झारखंडकांग्रेसराधाकृष्ण किशोर
📆05-05-2026 15:26:00
📰NBT Hindi News
140 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 94% · Publisher: 51%

कांग्रेस मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने महिला आरक्षण बिल और भाषा के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को घेरते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए।

रांची: देश में पांच राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद झारखंड की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, साथ ही भाषा के मुद्दे को भी उठाकर अपनी ही सरकार को घेरने का प्रयास किया है। राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को सात बिंदुओं पर घेरने की कोशिश की है, जिससे पार्टी के भीतर एक नई बहस छिड़ गई है। राधाकृष्ण किशोर , जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस की नई और बड़ी कमेटी पर अपनी असहमति जताई। उन्होंने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी से निकाले जाने के फैसले पर सवाल उठाया और रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो को कमेटी में शामिल करने के औचित्य पर भी प्रश्नचिह्न खड़े किए। मंगलवार को राधाकृष्ण किशोर ने सिलसिलेवार तरीके से प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर प्रदेश कांग्रेस की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि राज्य स्तर पर इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से नहीं उठाया गया और केवल कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से राज्य की सभी महिलाओं तक यह संदेश पहुंचना मुश्किल है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता थी, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें राजनीति क प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राधाकृष्ण किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और केवल दिखावे के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, राधाकृष्ण किशोर ने जेटेट परीक्षा में मगही और भोजपुरी भाषाओं को शामिल न करने के मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मगही और भोजपुरी झारखंड की महत्वपूर्ण भाषाएं हैं और इन भाषाओं को जेटेट परीक्षा में शामिल करना आवश्यक था। उन्होंने अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद और अनुसूचित जाति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेतृत्व के इस मुद्दे पर मौन रहने पर भी सवाल उठाया। राधाकृष्ण किशोर ने विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामले में कांग्रेस नेताओं के हजारीबाग न जाने और हजारीबाग में तीन अल्पसंख्यकों की निर्मम हत्या पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन मामलों में कांग्रेस नेतृत्व को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए था और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए था। राधाकृष्ण किशोर के इन बयानों से प्रदेश कांग्रेस में खलबली मच गई है और पार्टी के भीतर गुटबाजी की संभावना बढ़ गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व राधाकृष्ण किशोर के आरोपों का जवाब कैसे देता है और पार्टी में उत्पन्न हुई इस स्थिति को कैसे संभालता है। राधाकृष्ण किशोर के इस कदम को पार्टी के भीतर शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है.

रांची: देश में पांच राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद झारखंड की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, साथ ही भाषा के मुद्दे को भी उठाकर अपनी ही सरकार को घेरने का प्रयास किया है। राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को सात बिंदुओं पर घेरने की कोशिश की है, जिससे पार्टी के भीतर एक नई बहस छिड़ गई है। राधाकृष्ण किशोर, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस की नई और बड़ी कमेटी पर अपनी असहमति जताई। उन्होंने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी से निकाले जाने के फैसले पर सवाल उठाया और रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो को कमेटी में शामिल करने के औचित्य पर भी प्रश्नचिह्न खड़े किए। मंगलवार को राधाकृष्ण किशोर ने सिलसिलेवार तरीके से प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर प्रदेश कांग्रेस की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि राज्य स्तर पर इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से नहीं उठाया गया और केवल कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से राज्य की सभी महिलाओं तक यह संदेश पहुंचना मुश्किल है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता थी, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राधाकृष्ण किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और केवल दिखावे के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, राधाकृष्ण किशोर ने जेटेट परीक्षा में मगही और भोजपुरी भाषाओं को शामिल न करने के मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मगही और भोजपुरी झारखंड की महत्वपूर्ण भाषाएं हैं और इन भाषाओं को जेटेट परीक्षा में शामिल करना आवश्यक था। उन्होंने अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद और अनुसूचित जाति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेतृत्व के इस मुद्दे पर मौन रहने पर भी सवाल उठाया। राधाकृष्ण किशोर ने विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामले में कांग्रेस नेताओं के हजारीबाग न जाने और हजारीबाग में तीन अल्पसंख्यकों की निर्मम हत्या पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन मामलों में कांग्रेस नेतृत्व को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए था और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए था। राधाकृष्ण किशोर के इन बयानों से प्रदेश कांग्रेस में खलबली मच गई है और पार्टी के भीतर गुटबाजी की संभावना बढ़ गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व राधाकृष्ण किशोर के आरोपों का जवाब कैसे देता है और पार्टी में उत्पन्न हुई इस स्थिति को कैसे संभालता है। राधाकृष्ण किशोर के इस कदम को पार्टी के भीतर शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

झारखंड कांग्रेस राधाकृष्ण किशोर महिला आरक्षण भाषा मुद्दा राजनीति हजारीबाग विष्णुगढ़ जेटेट अनुसूचित जाति

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-05 18:26:04