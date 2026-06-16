झारखंड राज्यसभा चुनाव: महागठबंधन और एनडीए दोनों ही विधायकों को एकजुटता के लिए प्रोत्साहित करते हुए रणनीतिक बैठकों का आयोजन कर रहे हैं

झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। महागठबंधन ने मुख्यमंत्री आवास पर डिनर का आयोजन किया जबकि एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रेडिसन ब्लू होटल में शिफ्ट कराया। दोनों पक्ष संभवनीय सेंधमारी रोकने और विधायकों की एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार परिमल नथवाणी ने अपनी जीत का दावा किया। चुनाव 18 जून को होगा।

झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। दोनों मुख्य दलों, अर्थात महागठबंधन और एनडीए , अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक बैठकों द्वारा विधायक ों का मनोबल बनाने में जुट गए हैं। चुनाव के लिए सबसे बड़ा चुनौती संभवनीय सेंधमारी या क्रॉस वोटिंग को रोकना है, जिसके लिए दोनों पक्षों ने विधायक ों को एकजुट रखने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई हैं। सत्ताधारी महागठबंधन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर डिनर का आयोजन किया, जहाँ कांग्रेस, आरजेडी, राजद और वामपंथी दल सहित सभी गठबंधन पक्ष के विधायक एकत्र हुए। इस बैठक में तय किया गया कि सभी विधायक एक साथ विधानसभा में मतदान करेंगे। नेता अजय शर्मा, के.

राजू, केशव महतो और प्रदीप यादव जैसे विपक्ष नेता भी इस डिनर में शामिल हुए।इसके दूसरी ओर, एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के रेडिसन ब्लू होटल में शिफ्ट कराया, जहाँ उन्होंने विधायकों को वोटिंग प्रशिक्षण दिया और उनकी एकजुटता सुनिश्चित की। एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नथवाणी ने अपने वोटों के साथ-साथ अन्य दलों के विधायकों का भी आंतरिक समर्थन हासिल करने का दावा किया। मतदान 18 जून सुबह 9 बजे से विधानसभा भवन में हogue और एनडीए विधायक सीधे होटल से बसों या वाहनों में सवार होकर विधानसभा तक पहुंचेंगे। वर्तमान में झारखंड में राज्यसभा के दो सीटों के लिए चुनाव मनोरंजनीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से होने वाले हैं, जिनमें महागठबंधन और एनडीए दोनों ही अपनी रणनीताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं





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झारखंड राज्यसभा चुनाव महागठबंधन एनडीए विधायक सेंधमारी

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