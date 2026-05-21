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झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी स्कूलों को दोपहर 12 बजे से पहले बंद करने के आदेश जारी किए हैं। निदेशक ने इसे उत्तर प्रदेश के भीषण गर्मी और लु से भी निपटने के लिए दिया गया है।

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झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी स्कूलों को दोपहर 12 बजे से पहले बंद करने के आदेश जारी किए हैं। निदेशक ने इसे उत्तर प्रदेश के भीषण गर्मी और लु से भी निपटने के लिए दिया गया है।
Jharkhand HeatwaveSchools Closed EarlyHeat Web Advisory
📆21-05-2026 17:59:00
📰Dainik Jagran
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इस अवधि में गर्मी और लू के चरम को ध्यान में रखते हुए, आधारभूत व्यवस्थाएं प्रदान करने के लिए, परिषद ने सुरक्षा और बचाव उपायों के लिए छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों को प्रेरित किया है। निदेशक ने आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग से भी सह-कार्य करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में गर्मी के बढ़ने के साथ-साथ इस हद तक बढ़ी कि सामान्यhtaccess गर्मी के अलावा स्वास्थ्य आपदा का संदेह जताए हैं। उन्होंने लोगों से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप से बचने की अपील की है। दोपहर 12 बजे से पहले स्कूल बंद करना सिर्फ़ छात्रों को गर्मी से बचाने के लिये नहीं है, बल्कि गर्मी से हीट के कम होने तक भी वे सुरक्षित हैं; ऐसी स्थिति में स्कूल में तोड़फोड़ आदि पर रोक लगी रहेगी। निश्चित रूप है�एक कारण से नहीं, gridawasपात्र है, लेकिन यह सरकारीियों से जोर शोर से चीनी कम पड़े। इस गर्मी मौसम में भ्रष्टाचार पर निबंध बल्कि शिर्कों को अधिक जिम्मेदारी सौंपना बेहतर होगा, प्रदेश के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी हीट वेब एडवाइजरी के अनुसार की जा रही है। शशि रंजन ने केवल इस मामले में ही उपायुक्तों को पत्र लिखा है; और केवल एक ही मामले में। शिर्कों को अपनी-अपनी दशा में ही अपनी परवाह रहनी चाहिए, बिना किसी आदेश के नहीं। तभी तो निर्धारित कुछ उपाय होंगे।

झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने उत्तर प्रदेश के भीषण गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को दोपहर 12 बजे से पहले बंद करने का आदेश जारी किया। परिषद के निदेशक ने सभी उपायुक्तों को यह निर्देशित किया है कि गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी हीट वेब एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। निदेशक ने स्कूलों में बाहरी शारीरिक गतिविधियों जैसे खेलकूद आदि को रोका है और बच्चों, शिक्षकों और कर्मियों को लू से बचाव और स्कूलों में जल और छाया की व्यवस्था करने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है.

झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने उत्तर प्रदेश के भीषण गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को दोपहर 12 बजे से पहले बंद करने का आदेश जारी किया। परिषद के निदेशक ने सभी उपायुक्तों को यह निर्देशित किया है कि गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी हीट वेब एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। निदेशक ने स्कूलों में बाहरी शारीरिक गतिविधियों जैसे खेलकूद आदि को रोका है और बच्चों, शिक्षकों और कर्मियों को लू से बचाव और स्कूलों में जल और छाया की व्यवस्था करने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है

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