झारखंड में तंबाकू व शराब के सेवन में मामूली कमी, ग्रामीण‑शहरी अंतर बना रहा

NFHS‑6 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में तंबाकू व शराब के उपयोग में थोड़ी गिरावट देखी गई, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में सेवन अधिक है और जागरूकता की कमी बनी हुई है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-६ ( NFHS‑6 ) की नई रिपोर्ट ने झारखंड में तंबाकू और अल्कोहल के सेवन में हल्की गिरावट दर्ज की है, परन्तु यह गिरावट अपेक्षित स्तर से काफी कम है। रिपोर्ट के अनुसार 2023‑24 में 15 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं में तंबाकू या उसका कोई भी रूप उपयोग करने वाली जनसंख्या 7.

5 प्रतिशत रही, जो 2019‑21 के NFHS‑5 में 8.4 प्रतिशत थी। इस कमी के बावजूद ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का सेवन 8.5 प्रतिशत तक पहुँच गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह चार प्रतिशत पर ही स्थिर रहा। पुरुषों में भी उपयोग में थोड़ी कमी देखी गई; वर्तमान सर्वे में 45.2 प्रतिशत पुरुष तंबाकू के आदी रहे, जबकि पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 47.4 प्रतिशत था। यह दर्शाता है कि ग्रामीण‑शहरी अंतर अभी भी बना हुआ है और ग्रामीण जनसंख्या में तंबाकू से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकत है। अल्कोहल सेवन में भी सीमित गिरावट दर्ज हुई। 15 वर्ष से अधिक आयु वाले 5.5 प्रतिशत महिलाओं और 33.6 प्रतिशत पुरुषों ने नियमित शराब पीने की पुष्टि की, जबकि पूर्व सर्वे में ये प्रतिशत क्रमशः 6.1 और 34.9 थे। यह संकेत देता है कि शराब के प्रयोग को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम 'अनमास्किंग द अपील' इस बात पर ज़ोर देता है कि तंबाकू कंपनियां फ्लेवर वाली सिगरेट, ई‑सिगरेट आदि को सुरक्षित दर्शा कर युवाओं को आकर्षित करती हैं, जबकि इन उत्पादों में नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव समान रूप से प्रचलित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू की लत को तोड़ना कठिन तो है, परंतु दृढ़ निश्चय, चिकित्सकीय सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से संभव है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिये कोटपा अधिनियम को सख्ती से लागू किया है तथा सिगरेट पैकेज पर चेतावनी चित्र भी इस जागरूकता अभियान का हिस्सा हैं। इन उपायों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों को विस्तार देना, विद्यालयों में तंबाकू विरोधी पाठ्यक्रम शामिल करना और सामुदायिक स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना जरूरी है, ताकि झारखंड में तंबाकू और अल्कोहल के सेवन को और अधिक घटाया जा सके





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