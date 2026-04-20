झारखंड शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 10 पदाधिकारियों का हुआ पदस्थापन और नई नियुक्तियां

झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 10 शिक्षा सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन की सूची जारी की है। जैक सचिव जयंत कुमार मिश्रा को उपनिदेशक (प्राथमिक शिक्षा) की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शिक्षा सेवा के 10 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन की एक बड़ी सूची जारी की है। इस विभागीय आदेश के तहत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि शिक्षा के क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रक्रिया में न केवल स्थानांतरण किए गए हैं, बल्कि कुछ अधिकारियों को प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके

अलावा, दो प्रमुख अधिकारियों को निदेशालय स्तर पर प्रतिनियुक्ति दी गई है ताकि विभागीय कार्यों में गति लाई जा सके। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना है। इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति जयंत कुमार मिश्रा की है, जिन्हें उपनिदेशक (प्राथमिक शिक्षा) के पद पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही उन्हें झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, जो राज्य में परीक्षा प्रणाली और शैक्षणिक प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्य नियुक्तियों के तहत स्वीटी सुमन को जमशेदपुर का क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि सौरभ कुमार को देवघर के अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी की कमान सौंपी गई है। राकेश कुमार राम को मांडर के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है। इसी प्रकार, गुरुआंश श्रीवास्तव खूंटी के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी बने हैं और उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रतिनियुक्ति दी गई है। यह कदम शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। विभाग द्वारा अन्य पदों पर भी व्यापक नियुक्तियां की गई हैं ताकि जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। कुमारी स्वाति अब धनबाद की अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी होंगी और उनके पास क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। सीमा लकड़ा को लोहरदगा का अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें भी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। साकेत कुमार तिवारी डालटनगंज के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रेमचंद कुमार पलामू के पांकी क्षेत्र के शिक्षा पदाधिकारी और अनूप कुमार कामती को गढ़वा के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया है। इन अधिकारियों की तैनाती के साथ विभाग को उम्मीद है कि राज्य के विभिन्न जिलों में शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशासनिक निर्णयों का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। सरकार की यह कोशिश है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आए और शैक्षणिक संस्थानों का संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो सके। इस सूची के जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यभार को संभालने का निर्देश दिया गया है, जिससे आने वाले समय में राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रबल संभावना है





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झारखंड शिक्षा विभाग प्रशासनिक फेरबदल जयंत कुमार मिश्रा जैक सचिव शैक्षणिक नियुक्तियां

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