झारखंड पुलिस का सख्त रुख: SC/ST एक्ट के लंबित मामलों का त्वरित निपटारा

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने SC/ST एक्ट के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सभी जिलों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। पुराने मामलों को प्राथमिकता देने और अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी निगरानी लागू की जाएगी।

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष दिशानिर्देश जारी कर निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करें। मुख्यालय के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि विशेषकर वर्षों से लंबित पुराने मामलों को मिशन मोड में पहले निपटाया जाए। इसके साथ ही, जिन मामलों में अदालतों द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए गए हैं, उनके आधार पर एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को कहा गया है, ताकि अनुसंधान में कोई कानूनी खामी न रहे। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इससे न केवल मामलों का त्वरित निपटारा होगा, बल्कि पीड़ितों को समय पर सरकारी सहायता और मुआवजा भी मिल सकेगा। राज्य में वर्तमान में एससी/एसटी एक्ट के तहत करीब 1,180 से 1,400 मामले पुलिस अनुसंधान स्तर पर लंबित हैं। सबसे अधिक मामले राजधानी रांची में 229 हैं, जिनमें जमीन विवाद प्रमुख हैं। इसके बाद पलामू में 110, गढ़वा में 90, पूर्वी सिंहभूम में 85, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग में 80-80, धनबाद में 60, बोकारो में 55 और गिरिडीह में 50 मामले लंबित हैं। संताल परगना के दुमका में 45 और साहिबगंज में 40 मामले दर्ज हैं। कम पेंडेंसी वाले जिलों में रामगढ़, जामताड़ा और खूंटी में 15-15 तथा कोडरमा में 12 मामले लंबित हैं। इस भारी बैकलॉग को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एससी/एसटी एक्ट के मामलों की जांच को मिशन मोड में लेने का फैसला किया है। हाल ही में गृह विभाग द्वारा नियमावली में बदलाव कर इंस्पेक्टर और एसआई को भी अनुसंधान का अधिकार देने के बाद निष्पादन में तेजी आई है, लेकिन जिलों में बैकलॉग का दबाव अब भी बना हुआ है। पूर्व में केवल डीएसपी स्तर के अधिकारियों को ही जांच का जिम्मा दिया जाता था, जिससे एक-एक अधिकारी पर दर्जनों मामलों का बोझ था। अब इंस्पेक्टर स्तर पर अधिकार मिलने से कुछ राहत मिली है, लेकिन पुराने मामलों की केस डायरी अपडेट न होना बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी सत्यापन और वरीय अधिकारियों द्वारा सुपरविजन में देरी भी निष्पादन को प्रभावित कर रही है। लगभग 15 से 17 प्रतिशत मामलों में साक्ष्य के अभाव या आपसी रंजिश के कारण केस कमजोर पाए जाते हैं। पुलिस मुख्यालय ने अब तकनीकी आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिससे हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा हो सकेगी। उच्चस्तरीय निगरानी से अनुसंधान प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और कमजोर वर्गों का पुलिस पर भरोसा मजबूत होगा। अदालती दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार एसओपी से जांच में कानूनी और तकनीकी खामियां दूर होंगी, जिससे कोर्ट में आरोपितों को सजा मिलने का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इस कदम से झारखंड में एससी/एसटी एक्ट के लंबित मामलों का निपटारा तेज होने और पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने की उम्मीद है.

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष दिशानिर्देश जारी कर निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करें। मुख्यालय के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि विशेषकर वर्षों से लंबित पुराने मामलों को मिशन मोड में पहले निपटाया जाए। इसके साथ ही, जिन मामलों में अदालतों द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए गए हैं, उनके आधार पर एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को कहा गया है, ताकि अनुसंधान में कोई कानूनी खामी न रहे। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इससे न केवल मामलों का त्वरित निपटारा होगा, बल्कि पीड़ितों को समय पर सरकारी सहायता और मुआवजा भी मिल सकेगा। राज्य में वर्तमान में एससी/एसटी एक्ट के तहत करीब 1,180 से 1,400 मामले पुलिस अनुसंधान स्तर पर लंबित हैं। सबसे अधिक मामले राजधानी रांची में 229 हैं, जिनमें जमीन विवाद प्रमुख हैं। इसके बाद पलामू में 110, गढ़वा में 90, पूर्वी सिंहभूम में 85, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग में 80-80, धनबाद में 60, बोकारो में 55 और गिरिडीह में 50 मामले लंबित हैं। संताल परगना के दुमका में 45 और साहिबगंज में 40 मामले दर्ज हैं। कम पेंडेंसी वाले जिलों में रामगढ़, जामताड़ा और खूंटी में 15-15 तथा कोडरमा में 12 मामले लंबित हैं। इस भारी बैकलॉग को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एससी/एसटी एक्ट के मामलों की जांच को मिशन मोड में लेने का फैसला किया है। हाल ही में गृह विभाग द्वारा नियमावली में बदलाव कर इंस्पेक्टर और एसआई को भी अनुसंधान का अधिकार देने के बाद निष्पादन में तेजी आई है, लेकिन जिलों में बैकलॉग का दबाव अब भी बना हुआ है। पूर्व में केवल डीएसपी स्तर के अधिकारियों को ही जांच का जिम्मा दिया जाता था, जिससे एक-एक अधिकारी पर दर्जनों मामलों का बोझ था। अब इंस्पेक्टर स्तर पर अधिकार मिलने से कुछ राहत मिली है, लेकिन पुराने मामलों की केस डायरी अपडेट न होना बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी सत्यापन और वरीय अधिकारियों द्वारा सुपरविजन में देरी भी निष्पादन को प्रभावित कर रही है। लगभग 15 से 17 प्रतिशत मामलों में साक्ष्य के अभाव या आपसी रंजिश के कारण केस कमजोर पाए जाते हैं। पुलिस मुख्यालय ने अब तकनीकी आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिससे हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा हो सकेगी। उच्चस्तरीय निगरानी से अनुसंधान प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और कमजोर वर्गों का पुलिस पर भरोसा मजबूत होगा। अदालती दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार एसओपी से जांच में कानूनी और तकनीकी खामियां दूर होंगी, जिससे कोर्ट में आरोपितों को सजा मिलने का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इस कदम से झारखंड में एससी/एसटी एक्ट के लंबित मामलों का निपटारा तेज होने और पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने की उम्मीद है





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SC/ST Act लंबित मामले झारखंड पुलिस त्वरित निपटारा मिशन मोड

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