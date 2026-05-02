झारखंड: वाणिज्य कर विभाग को मिलेंगे 280 नए वाहन, राजस्व संग्रहण में वृद्धि की उम्मीद

झारखंड सरकार वाणिज्य कर विभाग की राजस्व संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए 280 नए वाहनों की खरीद करने जा रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागीय सचिव को प्रस्ताव मांगा है, जिससे विभाग की कार्यक्षमता में सुधार हो सके।

रांची: झारखंड सरकार वाणिज्य कर विभाग की राजस्व संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागीय सचिव को 280 नए वाहनों की खरीद के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। यह निर्णय राज्य के राजस्व में वाणिज्य कर विभाग के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए लिया गया है। वर्तमान में, राज्य के स्वकर राजस्व में वाणिज्य कर विभाग का लगभग 60 प्रतिशत योगदान है, जो कि राज्य सरकार के लिए लगभग 24 से 26 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष का राजस्व सुनिश्चित करता है। जबकि खनिज संपदा से भरपूर झारखंड को खनन कार्यों से केवल 17,072 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर का मानना है कि वाणिज्य कर विभाग को आधुनिक आधारभूत संरचना , विशेष रूप से पर्याप्त संख्या में वाहनों से लैस करने से विभाग की राजस्व संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उनका अनुमान है कि इस पहल से विभाग प्रतिवर्ष 30 से 35 हजार करोड़ रुपये तक का राजस्व संग्रह कर सकता है। विभाग द्वारा जीएसटी में फर्जी पंजीकरणों पर कार्रवाई, कर चोरी रोकने के प्रयास, और कोयले की अवैध तस्करी में शामिल प्रतिष्ठानों पर छापे जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से राजस्व में वृद्धि की संभावना है। हालांकि, वाहनों और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण इन प्रयासों की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के विकास, स्थापना और पूंजीगत व्यय में सबसे अधिक योगदान देने वाले वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विभाग को आवश्यक सुविधाएँ और आधारभूत संरचना प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। वर्तमान में, वाणिज्य कर विभाग में कुल 443 पद स्वीकृत हैं, जिनमें विशेष आयुक्त के 5 पद, राज्य-कर अपर आयुक्त के 19 पद, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त के 44 पद, राज्य-कर उपायुक्त के 60 पद, राज्य-कर सहायक के 122 पद और राज्य-कर पदाधिकारी के 193 पद शामिल हैं। हालांकि, इन पदों में से केवल 280 ही भरे हुए हैं, जिससे 163 पद रिक्त हैं। मंत्री ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया है कि वे 15 दिनों के भीतर 280 कार्यरत पदाधिकारियों के लिए नए वाहनों की खरीद का प्रस्ताव प्रस्तुत करें और साथ ही रिक्त 163 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू करें। यह कदम विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने और राजस्व संग्रहण में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का यह प्रयास राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने में सहायक होगा। इस निर्णय से कर अधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से भ्रमण करने और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी, जिससे राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित होगी। यह भी उम्मीद है कि नए वाहनों की उपलब्धता से विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.

रांची: झारखंड सरकार वाणिज्य कर विभाग की राजस्व संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागीय सचिव को 280 नए वाहनों की खरीद के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। यह निर्णय राज्य के राजस्व में वाणिज्य कर विभाग के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए लिया गया है। वर्तमान में, राज्य के स्वकर राजस्व में वाणिज्य कर विभाग का लगभग 60 प्रतिशत योगदान है, जो कि राज्य सरकार के लिए लगभग 24 से 26 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष का राजस्व सुनिश्चित करता है। जबकि खनिज संपदा से भरपूर झारखंड को खनन कार्यों से केवल 17,072 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर का मानना है कि वाणिज्य कर विभाग को आधुनिक आधारभूत संरचना, विशेष रूप से पर्याप्त संख्या में वाहनों से लैस करने से विभाग की राजस्व संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उनका अनुमान है कि इस पहल से विभाग प्रतिवर्ष 30 से 35 हजार करोड़ रुपये तक का राजस्व संग्रह कर सकता है। विभाग द्वारा जीएसटी में फर्जी पंजीकरणों पर कार्रवाई, कर चोरी रोकने के प्रयास, और कोयले की अवैध तस्करी में शामिल प्रतिष्ठानों पर छापे जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से राजस्व में वृद्धि की संभावना है। हालांकि, वाहनों और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण इन प्रयासों की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के विकास, स्थापना और पूंजीगत व्यय में सबसे अधिक योगदान देने वाले वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विभाग को आवश्यक सुविधाएँ और आधारभूत संरचना प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। वर्तमान में, वाणिज्य कर विभाग में कुल 443 पद स्वीकृत हैं, जिनमें विशेष आयुक्त के 5 पद, राज्य-कर अपर आयुक्त के 19 पद, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त के 44 पद, राज्य-कर उपायुक्त के 60 पद, राज्य-कर सहायक के 122 पद और राज्य-कर पदाधिकारी के 193 पद शामिल हैं। हालांकि, इन पदों में से केवल 280 ही भरे हुए हैं, जिससे 163 पद रिक्त हैं। मंत्री ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया है कि वे 15 दिनों के भीतर 280 कार्यरत पदाधिकारियों के लिए नए वाहनों की खरीद का प्रस्ताव प्रस्तुत करें और साथ ही रिक्त 163 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू करें। यह कदम विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने और राजस्व संग्रहण में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का यह प्रयास राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने में सहायक होगा। इस निर्णय से कर अधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से भ्रमण करने और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी, जिससे राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित होगी। यह भी उम्मीद है कि नए वाहनों की उपलब्धता से विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी





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