झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण 30 जून से शुरू होगा।

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण 30 जून से शुरू होगा, जिसमें बीएलओ प्रत्येक मतदाता को दो फॉर्म देंगी। 20 जून से प्रशिक्षण के लिए तैयारी की जाएगी। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाएंगी और उनके दो गणना पत्र दिए जाएंगे। इनमें से एक फॉर्म भर कर बीएलओ के पास जमा करना होगा और दूसरा मतदाता को खुद के पास रखना होगा। इसी बीच मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। इसके बाद पांच अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। प्रकाशन तिथि से लेकर चार सितंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाएंगी और तीन अक्टूबर तक इन दावों का निस्तारण होगा। यह सभी कार्य पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। एसआईआर के तहत वैध मतदाता होने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह दस्तावेज मतदाता के पास होना अनिवार्य है। किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र या दस्तावेज़ (जो 1989 से पहले का हो) स्थायी पता प्रमाण पत्र राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का परिवार रजिस्टर.

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण 30 जून से शुरू होगा, जिसमें बीएलओ प्रत्येक मतदाता को दो फॉर्म देंगी। 20 जून से प्रशिक्षण के लिए तैयारी की जाएगी। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाएंगी और उनके दो गणना पत्र दिए जाएंगे। इनमें से एक फॉर्म भर कर बीएलओ के पास जमा करना होगा और दूसरा मतदाता को खुद के पास रखना होगा। इसी बीच मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। इसके बाद पांच अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। प्रकाशन तिथि से लेकर चार सितंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाएंगी और तीन अक्टूबर तक इन दावों का निस्तारण होगा। यह सभी कार्य पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। एसआईआर के तहत वैध मतदाता होने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह दस्तावेज मतदाता के पास होना अनिवार्य है। किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र या दस्तावेज़ (जो 1989 से पहले का हो) स्थायी पता प्रमाण पत्र राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का परिवार रजिस्टर





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