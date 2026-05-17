झारखंड की शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल करने की मांग को लेकर भाषा बचाओ संघर्ष समिति ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। समिति ने तर्क दिया कि भोजपुरी, मगही और अंगिका केवल संवाद का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह प्रक्रिया से बाहर रखना पूरी तरह से भाषाई असमानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने व्यापक जनआंदोलन की चेतावनी दी अगर सरकार ने इस फैसले में शीघ्र सुधार नहीं किया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि इस संवेदनशील विषय को जल्द ही उचित सरकारी फोरम पर रखा जाएगा और कैबिनेट स्तर पर सकारात्मक निर्णय लेने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ( JTET ) में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल करने की मांग को लेकर 'भाषा बचाओ संघर्ष समिति' ने वित्त मंत्री से मुलातव निषेधित राज्य के लाखों विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ घोर अन्याय है। समिति के सदस्यों ने वित्त मंत्री के समक्ष तर्क रखा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका केवल संवाद का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह प्रक्रिया से बाहर रखना पूरी तरह से भाषाई असमानता को बढ़ावा देना है। अगर सरकार ने इस फैसले में शीघ्र सुधार नहीं किया, तो व्यापक जनआंदोलन के खतरे को धांधले नहीं जाना चाहिए। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि इस संवेदनशील विषय को जल्द ही उचित सरकारी फोरम पर रखा जाएगा और कैबिनेट स्तर पर सकारात्मक निर्णय लेने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा.

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल करने की मांग को लेकर 'भाषा बचाओ संघर्ष समिति' ने वित्त मंत्री से मुलातव निषेधित राज्य के लाखों विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ घोर अन्याय है। समिति के सदस्यों ने वित्त मंत्री के समक्ष तर्क रखा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका केवल संवाद का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह प्रक्रिया से बाहर रखना पूरी तरह से भाषाई असमानता को बढ़ावा देना है। अगर सरकार ने इस फैसले में शीघ्र सुधार नहीं किया, तो व्यापक जनआंदोलन के खतरे को धांधले नहीं जाना चाहिए। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि इस संवेदनशील विषय को जल्द ही उचित सरकारी फोरम पर रखा जाएगा और कैबिनेट स्तर पर सकारात्मक निर्णय लेने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा





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