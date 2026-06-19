टप ने इजरइल को हजबल के साथ युद्धवरम हेतु प्रत्सहित किया

अमेरकी राष्ट्रपति ने इजरइल नेतृत्व को युद्धवरम की ओर प्रेरत किया, जबकि मध्य पूर्व में शति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
पहले ही रात में, इजरइल और हजबल के बीच एक नया युद्धवरम समझता हो चुका था, जिसने क्षेत्रय तनाव को एक क्षणक शति के कगार पर ला दिया। इसके बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डनल ट्रप ने तुरंत कदम उठते हुए इजरइल के नेतृत्व से संपर्क किया और उन्हें इस निर्णयक कदम को समर्थन देने के लिए आग्रह किया। यह संवाद उनके द्वारा मध्यस्थता के रूप में कार्यरत कतर और ईरन की सहायता से तैयार की गई शति की दिशा में एक सक्रिय कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया। ट्रप ने यह भी स्पष्ट किया कि यह वार न केवल इजरइल और हजबल के बीच एक शांतपर्ण रास्त खोलती है, बल्कि व्यापक मध्य पूर्व में शति के लिए एक मॉडल भी स्थापित करती है। इस सप्ताह के प्रारभ में, इजरइल रक्षा बल ने घोषणा की कि वे हजबल से किसी भी सैन उल्लघन के प्रति ततरता से प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन साथ ही वे नागरिक की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। ट्रप का इस संदर्भ में कथन यह रहा कि शति की दिशा में उठया गया यह कदम एक महत्वपूर्ण लाभ है, जो युद्ध के निर्माण को रोकने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिका और ईरन के बीच 60 दिन के भीतर स्थयी शति समझते पर पहुँचने की योजना है। इसके अतिरिक्त, ट्रप ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरन के बीच आर्थिक प्रतिबध में ढल की संभावना पर प्रकाश डला, जिससे व्यापारक जहज की सुरक्षित आवाजही और आर्थिक पुनर्नर्मण को प्रत्सहन मिलेगा। उपरोक्त घटनओं के बीच, ट्रप ने इजरइल के प्रधानमंत्री बजमन नेतनह के साथ अपनी स्वसगति का भी उल्लेख किया, यह बताते हुए कि दोनों के बीच दृढ़ और पारदर्श संवाद चलता रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनतिक स्थरता के लिए समय-समय पर शांत रहना और दमाग का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इस पारस्परिक समनय के साथ, वशगटन वैशक स्तर पर शति के लिए समर्पत रहेगा, जिससे मध्य पूर्व क्षेत्र में एक नई आश की किरण प्रजलत होगी.
पहले ही रात में, इजरइल और हजबल के बीच एक नया युद्धवरम समझता हो चुका था, जिसने क्षेत्रय तनाव को एक क्षणक शति के कगार पर ला दिया। इसके बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डनल ट्रप ने तुरंत कदम उठते हुए इजरइल के नेतृत्व से संपर्क किया और उन्हें इस निर्णयक कदम को समर्थन देने के लिए आग्रह किया। यह संवाद उनके द्वारा मध्यस्थता के रूप में कार्यरत कतर और ईरन की सहायता से तैयार की गई शति की दिशा में एक सक्रिय कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया। ट्रप ने यह भी स्पष्ट किया कि यह वार न केवल इजरइल और हजबल के बीच एक शांतपर्ण रास्त खोलती है, बल्कि व्यापक मध्य पूर्व में शति के लिए एक मॉडल भी स्थापित करती है। इस सप्ताह के प्रारभ में, इजरइल रक्षा बल ने घोषणा की कि वे हजबल से किसी भी सैन उल्लघन के प्रति ततरता से प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन साथ ही वे नागरिक की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। ट्रप का इस संदर्भ में कथन यह रहा कि शति की दिशा में उठया गया यह कदम एक महत्वपूर्ण लाभ है, जो युद्ध के निर्माण को रोकने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिका और ईरन के बीच 60 दिन के भीतर स्थयी शति समझते पर पहुँचने की योजना है। इसके अतिरिक्त, ट्रप ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरन के बीच आर्थिक प्रतिबध में ढल की संभावना पर प्रकाश डला, जिससे व्यापारक जहज की सुरक्षित आवाजही और आर्थिक पुनर्नर्मण को प्रत्सहन मिलेगा। उपरोक्त घटनओं के बीच, ट्रप ने इजरइल के प्रधानमंत्री बजमन नेतनह के साथ अपनी स्वसगति का भी उल्लेख किया, यह बताते हुए कि दोनों के बीच दृढ़ और पारदर्श संवाद चलता रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनतिक स्थरता के लिए समय-समय पर शांत रहना और दमाग का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इस पारस्परिक समनय के साथ, वशगटन वैशक स्तर पर शति के लिए समर्पत रहेगा, जिससे मध्य पूर्व क्षेत्र में एक नई आश की किरण प्रजलत होगी