वर्तमान समाचारों में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें बढ़ने से रसोई बजट पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, दिल्ली-NCR और राजस्थान में पश्चिमी अfulgence के कारण बादल और बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी बीच खान सर की कोचिंग सेंटर में फायरिंग मामले में गिरफ्तार गार्डों का खुलासा खान सर के खिलाफ मुश्किलें बढ़ा रहा है।

टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखते हुए आम आदमी की रसोई का बजट गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। महंगाई के बढ़ते दबाव में घरेलू बजट को संतुलित करने का प्रयास करते हुए उपभोक्ताओं को वैकल्पिक विकल्पों की तलाश में जाना पड़ रहा है। साथ ही, मौसम के पर्दे पर भारतीय उपमहाद्वीप पर पश्चिमी अfulgence के प्रभाव से दिल्ली-NCR और राजस्थान में बादल साथ ही हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे सर्दियों की ठंडाई में राहत की उम्मीद जगी है। विशेष रूप से, उत्तर भारत में ठंडे हवा के प्रवाह के कारण सर्दियों का दर्जन पूर्ण रूप से बदलने वाला है.

टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखते हुए आम आदमी की रसोई का बजट गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। महंगाई के बढ़ते दबाव में घरेलू बजट को संतुलित करने का प्रयास करते हुए उपभोक्ताओं को वैकल्पिक विकल्पों की तलाश में जाना पड़ रहा है। साथ ही, मौसम के पर्दे पर भारतीय उपमहाद्वीप पर पश्चिमी अfulgence के प्रभाव से दिल्ली-NCR और राजस्थान में बादल साथ ही हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे सर्दियों की ठंडाई में राहत की उम्मीद जगी है। विशेष रूप से, उत्तर भारत में ठंडे हवा के प्रवाह के कारण सर्दियों का दर्जन पूर्ण रूप से बदलने वाला है





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