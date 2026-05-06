टाटा मोटर्स ने लॉन्च किए हैं हैरियर और सफारी के नए डीजल वेरिएंट्स, जानें कीमत और फीचर्स

टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी के नए डीजल वेरिएंट्स अल्ट्रा ट्रिम और रेड डार्क एडिशन लॉन्च किए हैं. इन गाड़ियों की कीमत 23.84 लाख रुपये से शुरू होती है और बुकिंग शुरू हो गई है. इन वेरिएंट्स में प्रीमियम इंटीरियर, उन्नत फीचर्स और शक्तिशाली इंजन शामिल हैं.
टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपने लोकप्रिय एसयूवी मॉडल्स, टाटा हैरियर और टाटा सफारी के नए वेरिएंट्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने इन गाड़ियों के अल्ट्रा ट्रिम और रेड डार्क एडिशन को डीजल इंजन के साथ पेश किया है, जो पहले केवल पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध थे.
टाटा हैरियर अल्ट्रा डीजल मैन्युअल की कीमत 23.84 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है, जबकि टाटा सफारी अल्ट्रा डीजल की कीमत 24.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. इन गाड़ियों की बुकिंग सभी टाटा डीलरशिप और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है. यह अपडेट टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो को और भी विस्तारित करता है और ग्राहकों को अधिक विकल्प प्रदान करता है.
टाटा हैरियर और सफारी के रेड डार्क एडिशन में एक्सक्लूसिव नाइट्रो क्रिमसन एक्सटीरियर पेंट, 19-इंच के एलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स शामिल हैं, जो इन गाड़ियों को स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक देता है. इन वेरिएंट्स में प्रीमियम इंटीरियर भी शामिल है, जिसमें कारेलियन रेड थीम वाला कैबिन और रेड लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है.
इसके अलावा, दोनों कारों में 14.5 इंच का हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस पावर्ड ऑडियो, मैप्ल्स ऑटो के जरिए बिल्ट-इन नेविगेशन और कई अन्य उन्नत फीचर्स शामिल हैं. विजन एक्स ई-आईआरवीएम, विजनसिंक मेमोरी ओआरवीएम्स, ऑटो रिवर्स डीप और क्लियर व्यू डुअल कैमरा वाशर सिस्टम जैसे फीचर्स इन गाड़ियों में शामिल हैं, जो ड्राइविंग अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं.
इंजन और पावर के दृष्टिकोण से, टाटा हैरियर और सफारी दोनों में ही 2.0 लीटर का कायरोजेट टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है, जो 170 पीएस की पावर और 350 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 6 स्पीड मैन्युअल या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों गाड़ियां 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं, जो उन्हें एक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प बनाता है.
टाटा मोटर्स ने इस लॉन्च के साथ अपने ग्राहकों को अधिक विकल्प और बेहतर अनुभव प्रदान करने की कोशिश की है
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