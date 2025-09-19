टाटानगर स्टेशन पार्किंग विवाद: यात्री पर हमला, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर पार्किंग कर्मचारियों और बाउंसरों द्वारा एक यात्री पर हॉकी स्टिक से हमला करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर । टाटानगर स्टेशन की पार्किंग एक बार फिर विवादों में आ गई है। शुक्रवार रात पार्किंग कर्मचारियों और बाउंसरो ने पटना जाने वाले यात्री को न सिर्फ हॉकी स्टिक से पीटकर घायल कर दिया, बल्कि टाटानगर रेल थाने में उसे जान से मारने की भी धमकी तक दे डाली। इस घटना ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घायल यात्री की पहचान बिहार निवासी मनीष कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो काम की तलाश में जमशेदपुर आए थे। घटना के वक्त वह साउथ बिहार एक्सप्रेस

पकड़ने के लिए बर्मामाइंस स्थित सेकेंड एंट्री गेट पहुंचे थे। उनके साथी ने जब मनीष को छोड़ कर जाने लगे तो पार्किंग शुल्क को लेकर उनकी बहस वहां तैनात पार्किंग कर्मचारियों से हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि कर्मचारियों ने उन पर हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मनीष किसी तरह टाटानगर जीआरपी थाना पहुंचे। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। थोड़ी देर बाद पार्किंग से जुड़े आठ से 10 युवक थाने पहुंच गए और रेल पुलिस के सामने ही मनीष को बाहर भेजने और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही घायल यात्री के साथ थाने के अंदर धक्का मुक्की और हाथापाई भी की गई।\वहीं, घटना के दौरान टाटानगर स्टेशन पर काफी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि टाटानगर की पार्किंग में असली कर्मचारियों से ज्यादा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। यात्रियों से विवाद, धमकी और वसूली जैसी घटनाएं यहां आम हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि रेलवे और जिला प्रशासन को तत्काल जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यदि ऐसी स्थिति पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो टाटानगर स्टेशन का माहौल बिगड़ता जाएगा। रेलवे जैसी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि पार्किंग में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की है। रेलवे अधिकारियों और जिला प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।\इस पूरे घटनाक्रम में रेल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से एक हॉकी स्टिक को भी जब्त किया है। वहीं, घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। यात्री की छूटी ट्रेन इस घटना के बाद यात्री मनीष की ट्रेन भी छूट गई है। मनीष ने मामले की लिखित शिकायत की है। उनका कहना है कि उनसे थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करने के लिए जबरन 512 रुपए मांगे जा रहे थे, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ। जबकि 10 मिनट तक पार्किंग फ्री है। इस घटना ने एक बार फिर पार्किंग प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए। रेलवे और जिला प्रशासन को मिलकर काम करना होगा ताकि यात्रियों का सुरक्षित और सुखद अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। यात्रियों में इस घटना से भय का माहौल है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। प्रशासन को इस स्थिति को तुरंत सुधारने की आवश्यकता है





टाटानगर स्टेशन पार्किंग विवाद हमला सुरक्षा व्यवस्था रेलवे पुलिस जमशेदपुर यात्री धमकी जांच कार्रवाई

