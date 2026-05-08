टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस पीएस लॉन्च: 10 लाख रुपये से कम कीमत में पैनोरमिक सनरूफ वाली भारत की पहली कार

टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन का नया प्योर प्लस पीएस वेरिएंट लॉन्च किया है, जो 10 लाख रुपये से कम कीमत में पैनोरमिक सनरूफ और कई प्रीमियम फीचर्स के साथ उपलब्ध है। यह भारत की पहली एसयूवी है जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑप्शन में उपलब्ध है।

टाटा मोटर्स ने भारतीय एसयूवी मार्केट में एक बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी नेक्सॉन का नया प्योर प्लस पीएस वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से कम है। यह भारत की पहली कार बन गई है जो 10 लाख रुपये के अंदर पैनोरमिक सनरूफ के साथ उपलब्ध है। हाल ही में, टाटा नेक्सॉन ने भारतीय सड़कों पर 10 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया है और इस अवसर को विशेष बनाने के लिए, टाटा मोटर्स ने इसका खास ट्रिम पेश किया है, जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ऑप्शन में उपलब्ध है। टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस पीएस ट्रिम के सभी वेरिएंट के दाम निम्नलिखित हैं: टाटा नेक्सॉन प्योर+ पीएस पेट्रोल एमटी वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.

59 लाख रुपये है, पेट्रोल एएमटी वेरिएंट की कीमत 10.14 लाख रुपये है, ट्विन सिलेंडर आईसीएनजी एमटी वेरिएंट की कीमत 10.39 लाख रुपये है, डीजल एमटी वेरिएंट की कीमत 10.54 लाख रुपये है और डीजल एएमटी वेरिएंट की कीमत 11.19 लाख रुपये है। टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस पीएस में कई प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं। इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ऑल एलईडी लाइट्स, गाइडलाइन और सेंसर के साथ एचडी रियर-व्यू कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल और ऑटो फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स शामिल हैं। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स ने कहा कि नेक्सॉन भारत की नंबर 1 एसयूवी बनी हुई है और 10 लाख से ज्यादा फैमिली का हिस्सा बनने के बाद, हमारा लक्ष्य हर प्राइस पॉइंट पर ग्राहकों को बेहतरीन पैकेज देना है। 10 लाख रुपये के नीचे पैनोरमिक सनरूफ पेश करना नेक्सॉन की स्थिति को और मजबूत करता है। यह भारत की इकलौती एसयूवी है, जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक सभी विकल्पों में उपलब्ध है





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टाटा नेक्सॉन प्यानोरमिक सनरूफ एसयूवी कार लॉन्च टाटा मोटर्स

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