टाटा स्टील में मजदूर दिवस पर यूनियन की बैठक, ग्रेड रिवीजन पर चिंता, असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मांगें

जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन की बैठक में मजदूर दिवस पर ग्रेड रिवीजन समझौता पर चिंता जताई गई। असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने न्यूनतम वेतन, कार्य अवधि और श्रम कानूनों पर मांगें रखीं। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने श्रमिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा वर्कर्स यूनियन में मजदूर दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूनियन के सहायक सचिव नितेश राज ने घोषणा की कि यदि टाटा स्टील के कर्मचारियों का आगामी ग्रेड रिवीजन समझौता उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता है, तो यूनियन के भीतर तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा। यह बैठक श्रमिकों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। बैठक के मुख्य बिंदुओं में से एक था कि नितेश राज ने यूनियन अध्यक्ष से मिलकर स्टील और एनएस ग्रेड कर्मचारियों के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि की मांग करने का प्रस्ताव रखा। यह मांग बढती महंगाई और कर्मचारियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए की गई है। टाटा स्टील में लगभग 10,800 कर्मचारियों का वेतन समझौता 1 जनवरी 2025 से लंबित है, और पहले ही 16 माह का विलंब हो चुका है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन (न्यू) ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों के लिए आवाज उठाई। लक्ष्मीनगर स्थित फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में यूनियन के अध्यक्ष सुजय राय ने केंद्र सरकार और प्रबंधन के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। इन मांगों में शामिल हैं: वेतनमान में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर असंगठित कामगारों को न्यूनतम 30 हजार रुपये का वेतन मिले, किसी भी कामगार से 8 घंटे से अधिक काम न लिया जाए, नए श्रम कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग, और नोएडा सहित अन्य शहरों में आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों को समाप्त करने और मतदाता सूची के शुद्धिकरण की अपील। इस कार्यक्रम में डॉ.
आरके सिंह, सिया शरण शर्मा और काशीनाथ प्रजापति सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिन्होंने श्रमिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया
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