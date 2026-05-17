टाटा ग्रुप की कंपनी गुजरात में एक प्लांट का निर्माण कर रही है, जहां पर चिप बनाए जाएंगे. इसके लिए नीदरलैंड की कंपनी के साथ बड़ी डील हुई है. पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है. टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML ने भारत की सेमीकंडक्टर विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है, जो देश के घरेलू चिप निर्माण के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है.

टाटा ग्रुप की कंपनी गुजरात में एक प्लांट का निर्माण कर रही है, जहां पर चिप बनाए जाएंगे. इसके लिए नीदरलैंड की कंपनी के साथ बड़ी डील हुई है.

पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है. टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML ने भारत की सेमीकंडक्टर विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है, जो देश के घरेलू चिप निर्माण के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है. नीदरलैंड यात्रा के दौरान शनिवार को इस डील का ऐलान किया.

ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के गुजरात के धोलेरा में स्थापित होने वाले आगामी 300 मिमी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए लेटेस्ट लिथोग्राफी मशीनरी और सॉल्यूशन देगी. इस डील से भारत और नीदरलैंड के बीच संबंध मजबूत होंगे.

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा में भारत की पहली 300 मिमी कमर्शियल मैनिफेक्चरिंग यूनिट डेवलप कर रहा है. 11 अरब डॉलर के नियोजित निवेश के साथ, यह सुविधा ऑटोमोटिव, मोबाइल डिवाइस, एआई और अन्य सेक्टर्स के लिए सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी, ताकि वैश्विक स्तर पर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

टाटा ग्रुप गुजरात प्लांट चिप नीदरलैंड डील पीएम मोदी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ASML भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं साझेदारी नीदरलैंड यात्रा डील एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा 300 मिमी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लीटेस्ट लिथोग्राफी मशीनरी सॉल्यूशन भारत और नीदरलैंड संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता हाई लिथोग्राफी सिस्टम चिप निर्माता सेमीकंडक्टर उत्पादन स्मार्टफोन एआई सिस्टम ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी उत्पादन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सीईओ और एमडी रणधीर ठाकुर साझेदारी मैनिफेक्चरिंग भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम लीथोग्राफी नए और लीडरशिप के लिए जानी जाने वाली कंपनी एएसएमएल गहन विशेषज्ञता धोलेरा हमारा फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की पहली 300 मिमी कमर्शियल मैनिफेक्चरिंग य 11 अरब डॉलर के नियोजित निवेश ऑटोमोटिव मोबाइल डिवाइस एआई और अन्य सेक्टर्स के लिए सेमीकंडक्टर का निर्माण

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ASML: 'PM मोदी के साथ बैठक आसान, यूरोपीय नेताओं से नहीं'; नीदरलैंड की कंपनी ने ईयू की नीतियों पर उठाए सवालनीदरलैंड की दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी एएसएमएल के वरिष्ठ अधिकारी फ्रैंक हेम्सकर्क ने यूरोपीय संघ (ईयू) की नीतियों पर सवाल उठाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दो घंटे की मुलाकात को याद करते

Read more »

'मोदी से कुछ सीखें यूरोप के नेता...', भारतीय PM की मुरीद डच सेमीकंडक्टर कंपनीडच सेमीकंडक्टर कंपनी ASML ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले और निवेश-प्रोत्साहक रवैये की जमकर तारीफ की है. कंपनी के एक्जीक्यूटिव फ्रैंक हीम्सकेर्क ने मोदी की तुलना यूरोपियन नेताओं से की और कहा कि मोदी ने कंपनियों से फीडबैक लेकर बेहतर माहौल बनाया है.

Read more »

चीन का मैनहैटन प्रोजेक्ट... कैसे पश्चिमी देशों को AI चिप्स में हरा रहा है ड्रैगनचीन ने गुप्त रूप से EUV लिथोग्राफी मशीन का प्रोटोटाइप बना लिया, जो एडवांस्ड AI चिप्स बनाने के लिए जरूरी है. शेनझेन लैब में पूर्व ASML इंजीनियर्स ने रिवर्स इंजीनियरिंग से 2025 में पूरा किया. मशीन EUV लाइट पैदा कर रही है, लेकिन चिप्स नहीं बना पाई. सरकार का टारगेट 2028 का है लेकिन 2030 तक संभव हो पाएगा. अमेरिकी प्रतिबंधों को बड़ा झटका लगा है.

Read more »

अमेरिका की नाक के नीचे खेल, चीन ने सीक्रेट लैब में बना ली EUV मशीन, क‍िस काम में होगी इस्‍तेमाल? जानेंचीन ने अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद शेनजेन शहर की सीक्रेट लैब में EUV मशीन का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। इस मशीन का इस्तेमाल एडवांस लेवल के चिप बनाने में होता है और यह टेक्नोलॉजी फिलहाल सिर्फ नीदरलैंड की कंपनी ASML के पास है।लंबे समय से अमेरिका और उसके कई साथी देशों की कोशिश रही है कि यह टेक्नोलॉजी चीन के हाथ न...

Read more »

PM Narendra Modi Netherlands Visit: सेमीकंडक्टर, निवेश और तकनीक से जुड़े कई बड़े समझौते हुएभारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर, निवेश और तकनीक से जुड़े कई बड़े समझौते हुए हैं। प्रदुषण के मुद्दे को भी इसमें शामिल किया गया है। टाटा-ASML डील और चोल ताम्रपत्रों की वापसी भी रही खास।

Read more »

ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर... भारत और नीदरलैंड के बीच और किन-किन मुद्दों पर बनी सहमति? - indianetherlands strategic partnership tech green energyभारत और नीदरलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है, जिसमें व्यापार, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच सेमीकंडक्टर डील हुई, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप और जल अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर भी सहमति...

Read more »