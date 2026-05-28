टाटा समूह विवाद: सरकार ने दी नसीहत, व्यक्तिगत एजेंडे की जगह नहीं

केंद्र सरकार ने टाटा समूह में चल रहे विवादों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतने महत्वपूर्ण समूह में व्यक्तिगत एजेंडे और अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

भारत की सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी घराने टाटा समूह में नेतृत्व, उत्तराधिकार और टाटा संस के संभावित IPO को लेकर अंदरूनी खींचतान बढ़ गई है, जिस पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतने महत्वपूर्ण समूह में व्यक्तिगत एजेंडे और अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सभी अंदरूनी मतभेदों को जल्द से जल्द पेशेवर तरीके से सुलझाया जाए। केंद्र सरकार का मानना है कि टाटा समूह में होने वाली किसी भी अनिश्चितता का सीधा असर निवेशकों के भरोसे और भारत के व्यापक कॉरपोरेट क्षेत्र पर है। हालांकि, वर्तमान में समूह की कंपनियों के दैनिक संचालन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन शीर्ष स्तर पर जारी यह खींचतान बाजार में गलत संदेश दे सकती है। टाटा और टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आपसी मतभेद सुलझाने का अनौपचारिक संदेश दिया था। तब ट्रस्टियों के बीच नियुक्तियों को लेकर विवाद गहराया था, जिसके बाद समूह के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। आगामी 8 जून को टाटा ट्रस्ट और 12 जून को टाटा संस के बोर्ड की बेहद अहम बैठकें होने वाली हैं। इन औपचारिक बैठकों से ठीक पहले, सेमीकंडक्टर चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। टाटा ट्रस्ट ने उनके तीसरे कार्यकाल पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है, लेकिन बोर्ड के स्तर पर कुछ आंतरिक मतभेदों के कारण इस प्रस्ताव को अब तक औपचारिक मंजूरी नहीं मिल सकी है। नियमों के कारण टाटा संस पर लिस्टिंग का भारी दबाव है। ट्रस्ट के छह में से दो प्रभावशाली ट्रस्टी- वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह- जैसे भविष्य के क्षेत्रों में विस्तार के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता का हवाला देते हुए सार्वजनिक रूप से लिस्टिंग का समर्थन कर चुके हैं। 108 साल पुराने टाटा समूह का स्वामित्व ढांचा बेहद अनूठा और जटिल है। 13 परोपकारी संस्थाओं वाले टाटा ट्रस्ट की टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। (IPO) की मांग कर रहा है, ताकि वह अपने शेयर बेचकर या तो समूह से बाहर निकल सके या अपनी कर्ज माफी के लिए पूंजी जुटा सके। मौजूदा नियमों के अनुसार, टाटा संस के शेयर आसानी से ट्रांसफर नहीं किए जा सकते और टाटा के मौजूदा ट्रस्टी बोर्ड में एसपी समूह का कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं है। ऐसे में 8 और 12 जून की बैठकें टाटा समूह के भविष्य की दिशा तय करने में निर्णायक साबित होने वाली हैं। टाटा के नए बिजनेस के लिए चंद्र ने तैयार किया 3 साल का 'ब्लूप्रिंट', कैसे होगा मुनाफा.

भारत की सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी घराने टाटा समूह में नेतृत्व, उत्तराधिकार और टाटा संस के संभावित IPO को लेकर अंदरूनी खींचतान बढ़ गई है, जिस पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतने महत्वपूर्ण समूह में व्यक्तिगत एजेंडे और अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सभी अंदरूनी मतभेदों को जल्द से जल्द पेशेवर तरीके से सुलझाया जाए। केंद्र सरकार का मानना है कि टाटा समूह में होने वाली किसी भी अनिश्चितता का सीधा असर निवेशकों के भरोसे और भारत के व्यापक कॉरपोरेट क्षेत्र पर है। हालांकि, वर्तमान में समूह की कंपनियों के दैनिक संचालन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन शीर्ष स्तर पर जारी यह खींचतान बाजार में गलत संदेश दे सकती है। टाटा और टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आपसी मतभेद सुलझाने का अनौपचारिक संदेश दिया था। तब ट्रस्टियों के बीच नियुक्तियों को लेकर विवाद गहराया था, जिसके बाद समूह के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। आगामी 8 जून को टाटा ट्रस्ट और 12 जून को टाटा संस के बोर्ड की बेहद अहम बैठकें होने वाली हैं। इन औपचारिक बैठकों से ठीक पहले, सेमीकंडक्टर चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। टाटा ट्रस्ट ने उनके तीसरे कार्यकाल पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है, लेकिन बोर्ड के स्तर पर कुछ आंतरिक मतभेदों के कारण इस प्रस्ताव को अब तक औपचारिक मंजूरी नहीं मिल सकी है। नियमों के कारण टाटा संस पर लिस्टिंग का भारी दबाव है। ट्रस्ट के छह में से दो प्रभावशाली ट्रस्टी- वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह- जैसे भविष्य के क्षेत्रों में विस्तार के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता का हवाला देते हुए सार्वजनिक रूप से लिस्टिंग का समर्थन कर चुके हैं। 108 साल पुराने टाटा समूह का स्वामित्व ढांचा बेहद अनूठा और जटिल है। 13 परोपकारी संस्थाओं वाले टाटा ट्रस्ट की टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। (IPO) की मांग कर रहा है, ताकि वह अपने शेयर बेचकर या तो समूह से बाहर निकल सके या अपनी कर्ज माफी के लिए पूंजी जुटा सके। मौजूदा नियमों के अनुसार, टाटा संस के शेयर आसानी से ट्रांसफर नहीं किए जा सकते और टाटा के मौजूदा ट्रस्टी बोर्ड में एसपी समूह का कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं है। ऐसे में 8 और 12 जून की बैठकें टाटा समूह के भविष्य की दिशा तय करने में निर्णायक साबित होने वाली हैं। टाटा के नए बिजनेस के लिए चंद्र ने तैयार किया 3 साल का 'ब्लूप्रिंट', कैसे होगा मुनाफा





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