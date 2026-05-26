टाटा टियागो फेसलिफ्ट: 360‑डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर और पैडल शिफ्टर्स सहित नविनतम सुविधाओं के साथ नया लुक

टाटा मोटर्स ने 28 मई को टिया‍गो के फेसलिफ्ट मॉडल में 360‑डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, पैडल शिफ्टर्स और 10.25‑इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन जैसे कई सेगमेंट‑फ़र्स्ट फीचर्स के साथ एक प्रीमियम इंटीरियर पेश किया। नया एक्सटीरियर शार्प एलईडी हेडलैंप, रिवाइज़्ड बम्पर और क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रंग विकल्पों से सुसज्जित है, और पेट्रोल व CNG दोनों वेरिएंटों में 1.2 लीटर Revotron इंजन रहता है।

टाटा मोटर्स ने अपनी एंट्री‑लेवल हैचबैक टियागो का नया फेसलिफ्ट मॉडल पेश किया है, जो 28 मई 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च होगा। नए अवतार में 360‑डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर , पैडल शिफ्टर्स , 10.25‑इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और फ्री‑स्टैंडिंग डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसी कई सेगमेंट‑फ़र्स्ट तकनीकी सुविधाएँ सम्मिलित हैं। साथ ही, रोटरी ड्राइव सेलेक्टर के साथ नई रोटरी शिफ्ट मोड (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट्स के लिये) भी उपलब्ध होगी, जिससे पारम्परिक G‑लीवर को अद्यतन किया गया है। बेमिसाल सुरक्षा एवं आराम को दिखाने के लिये टाटा ने एलईडी हेडलैंप, नया एलईडी डीआरएल, रिवाइज़्ड फ्रंट बम्पर और कनेक्टेड स्टाइल एलईडी टेललैंप के साथ रियर बम्पर को पुनःडिज़ाइन किया है। अलॉय व्हील्स और क्रिस्टल ब्लैक पर्ल जैसे नई रंग विकल्पों से कार को प्रीमियम लुक मिला है, जिससे यह मारुति सुजुकी और हुंडई के समान सेगमेंट के प्रतिद्वंद्वियों के लिये एक गंभीर चुनौती बनती है। इंटीरियर के मामले में टिया‍गो का डैशबोर्ड पूरी तरह से बदल दिया गया है। 10.

25‑इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और रोटरी शिफ्ट लेवर के अलावा, सेंटर कंसोल को आरामदायक रूप दिया गया है। 360‑डिग्री रिव्यू कैमरा, वायरलेस चार्जिंग पैड और पैडल शिफ्टर्स जैसे सुविधाएँ इसे एंट्री‑लेवल हैचबैक में पहली बार पेश कर रही हैं। इन सभी अपग्रेडेड सुविधाओं के साथ टाटा टियागो का नया रूप न केवल सौंदर्यात्मक तौर पर आकर्षक है, बल्कि उपयोगिता तथा तकनीकी परिपक्वता के लिहाज़ से भी बेहतर है। पावरट्रेन में बदलाव नहीं किया गया है; टिया‍गो अब भी 1.2‑लीटर Revotron पेट्रोल इंजन (86 पीएस, 113 एनएम टॉर्क) के साथ 5‑स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा i‑CNG वेरिएंट 75 पीएस पावर और 96.5 एनएम टॉर्क प्रदान करेगा। दोनों वेरिएंटों में डुअल‑सिलिंडर सेटअप के कारण बूट स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टाटा मोटर्स 28 मई को इन विभिन्न वेरिएंटों की मूल्य घोषणा भी करेगा, जिससे संभावित खरीदारों को स्पष्ट दिशा‑निर्देश मिल सकेगा। इस फेसलिफ्ट से टिया‍गो का लक्ष्य केवल सौंदर्य में नहीं, बल्कि सुरक्षा, कनेक्टिविटी और प्रीमियम फीचर्स के साथ उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को भी पूरा करना है





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टाटा टियागो फेसलिफ्ट 360 डिग्री कैमरा वायरलेस चार्जर पैडल शिफ्टर्स

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