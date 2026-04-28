टाटा मोटर्स जमशेदपुर: कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि, समझौते की पूरी जानकारी

टाटा मोटर्स जमशेदपुर और वर्कर्स यूनियन के बीच नए वेतन समझौते पर सहमति। चार वर्षों में 19,750 रुपये की कुल वृद्धि, पहले वर्ष में 10,862 रुपये का लाभ। मेडिक्लेम और छुट्टियों में भी बढ़ोतरी।
टाटा मोटर्स जमशेदपुर के कर्मचारियों के लिए वेतन समझौते की पूरी तस्वीर सामने आ गई है। कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच मंगलवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वेतन वृद्धि और नए लाभों का विस्तृत विवरण साझा किया गया। यह समझौता हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस समझौते के तहत, कर्मचारियों के वेतन में अगले चार वर्षों में कुल 19,750 रुपये की वृद्धि होगी। विशेष बात यह है कि इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा, यानी 50 प्रतिशत से अधिक, पहले वर्ष में ही लागू कर दिया जाएगा। पहले वर्ष में कर्मचारियों को कुल 10,862 रुपये की वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसमें बेसिक वेतन में 7,970 रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) 80 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) 797 रुपये, लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) 662 रुपये, प्रोविडेंट फंड (PF) 966 रुपये और ग्रेच्युटी में 387 रुपये की बढ़ोतरी होगी। दूसरे वर्ष में कुल 2,962 रुपये की वृद्धि होगी, जिसमें फूड अलाउंस (FDA) मद में 2,232 रुपये और यूनिफॉर्म रखरखाव के लिए 355 रुपये शामिल हैं। तीसरे और चौथे वर्ष में प्रति वर्ष 2,963 रुपये की वृद्धि होगी। इन वर्षों में चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस (500 रुपये), हाउस मेंटेनेंस (963 रुपये) और PCA (तीसरे वर्ष 1000 रुपये और चौथे वर्ष 1500 रुपये) जैसे लाभ शामिल हैं। यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वेतन के अलावा, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। संचित छुट्टियों (LeaveBank) की सीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 100 दिन कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार छुट्टियों का उपयोग कर सकेंगे। पुरानी क्लोजर नीति को बरकरार रखा गया है, जिसमें 24 ब्लॉक क्लोजर और एक दिन का 'फ्लेक्सीक्लोजर' शामिल है। यूनियन ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया के कारण कर्मचारियों को नए टी-ग्रेड ( T-Grade ) का आर्थिक लाभ जून या जुलाई के वेतन से मिलना शुरू होगा। हालांकि, अप्रैल माह के वेतन से 2,000 रुपये की कटौती की जाएगी, जो संभवतः तालमेल या अन्य तकनीकी मदों के लिए है। इस समझौते पर प्रबंधन की ओर से सौमिक रॉय, हरेंद्र प्रताप और केशव मणि तथा यूनियन की ओर से अध्यक्ष, महामंत्री और सभी ऑफिस बियरर्स ने अपनी सहमति जताई। यह समझौता टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा। इस समझौते से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है और वे कंपनी के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे। यह वेतन वृद्धि न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल में वृद्धि होगी.
टाटा मोटर्स जमशेदपुर के कर्मचारियों के लिए वेतन समझौते की पूरी तस्वीर सामने आ गई है। कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच मंगलवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वेतन वृद्धि और नए लाभों का विस्तृत विवरण साझा किया गया। यह समझौता हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस समझौते के तहत, कर्मचारियों के वेतन में अगले चार वर्षों में कुल 19,750 रुपये की वृद्धि होगी। विशेष बात यह है कि इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा, यानी 50 प्रतिशत से अधिक, पहले वर्ष में ही लागू कर दिया जाएगा। पहले वर्ष में कर्मचारियों को कुल 10,862 रुपये की वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसमें बेसिक वेतन में 7,970 रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) 80 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) 797 रुपये, लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) 662 रुपये, प्रोविडेंट फंड (PF) 966 रुपये और ग्रेच्युटी में 387 रुपये की बढ़ोतरी होगी। दूसरे वर्ष में कुल 2,962 रुपये की वृद्धि होगी, जिसमें फूड अलाउंस (FDA) मद में 2,232 रुपये और यूनिफॉर्म रखरखाव के लिए 355 रुपये शामिल हैं। तीसरे और चौथे वर्ष में प्रति वर्ष 2,963 रुपये की वृद्धि होगी। इन वर्षों में चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस (500 रुपये), हाउस मेंटेनेंस (963 रुपये) और PCA (तीसरे वर्ष 1000 रुपये और चौथे वर्ष 1500 रुपये) जैसे लाभ शामिल हैं। यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वेतन के अलावा, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। संचित छुट्टियों (LeaveBank) की सीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 100 दिन कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार छुट्टियों का उपयोग कर सकेंगे। पुरानी क्लोजर नीति को बरकरार रखा गया है, जिसमें 24 ब्लॉक क्लोजर और एक दिन का 'फ्लेक्सीक्लोजर' शामिल है। यूनियन ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया के कारण कर्मचारियों को नए टी-ग्रेड (T-Grade) का आर्थिक लाभ जून या जुलाई के वेतन से मिलना शुरू होगा। हालांकि, अप्रैल माह के वेतन से 2,000 रुपये की कटौती की जाएगी, जो संभवतः तालमेल या अन्य तकनीकी मदों के लिए है। इस समझौते पर प्रबंधन की ओर से सौमिक रॉय, हरेंद्र प्रताप और केशव मणि तथा यूनियन की ओर से अध्यक्ष, महामंत्री और सभी ऑफिस बियरर्स ने अपनी सहमति जताई। यह समझौता टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा। इस समझौते से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है और वे कंपनी के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे। यह वेतन वृद्धि न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल में वृद्धि होगी
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