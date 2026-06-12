टाटा कारों की कीमतें 1.5% तक बढ़ेंगी, 1 जुलाई से नई दरें लागू

टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई 2026 से अपने पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो, ICE और EV दोनों कैटिगरी में, कीमतों में 1.5% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ते इनपुट कॉस्ट और महंगाई के दबाव को संतुलित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नई कीमतें सभी मॉडल्स पर समान नहीं बल्कि मॉडल के आधार पर अलग-अलग होंगी। ग्राहकों को जून में बुकिंग करके पुरानी कीमतों का लाभ उठाने की सलाह दी जा रही है।

टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से उसकी पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो, जिसमें ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) और EV (इलेक्ट्रिक वाहन) दोनों शामिल हैं, की कीमतों में 1.5% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। यह प्राइस रिवीजन बढ़ते इनपुट कॉस्ट और लगातार महंगाई के दबाव को संतुलित करने के लिए किया जा रहा है। कंपनी कहती है कि वह बढ़ी हुई लागतों का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही है, लेकिन कीमतों में आंशिक बढ़ोतरी जरूरी थी। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। बढ़ोतरी सभी मॉडल्स और वेरिएंट्स पर समान नहीं होगी, बल्कि हर मॉडल के आधार पर अलग हो सकती है। टाटा की प्रमुख मॉडलों जैसे Tiago EV, Punch EV, Nexon EV, Harrier EV, Curvv, Tigor आदि की कीमतें इस बदलाव से प्रभावित होंगी। ग्राहकों को अगर नई टाटा कार खरीदने की योजना है तो जून महीने तक बुकिंग करना तो सरल रहेता है, जिससे वे वर्तमान कीमतों का लाभ उठा सकें। यह कदम कंपनी के ट्रांसपेरेंसी और मूल्य प्रदान के प्रति विश्वास बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है। ऑटोमोबाइल उद्योग में कीमतों में यह बढ़ोतरी बढ़ते कच्चे माल के दाम और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं के कारण आई है। टाटा के इस फैसले के बाद शायद अन्य कंपनियों में भी कीमत वृद्धि की धारणा जन्मेगी.

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