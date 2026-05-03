टाटा संस को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: 1,524 करोड़ के GST नोटिस रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टाटा संस को 1,524 करोड़ रुपये के एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) और जुर्माने के नोटिस को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी विवादों के निपटारे के लिए दिया गया हर्जाना व्यापारिक सेवा नहीं है, इसलिए इस पर जीएसटी लागू नहीं होता।

टाटा संस को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी कानूनी राहत। अदालत ने कंपनी को भेजे गए 1,524 करोड़ रुपये के एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (I GST ) और जुर्माने के नोटिस को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। यह फैसला कॉर्पोरेट जगत के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा, क्योंकि इसने स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी विवाद ों के निपटारे के लिए दिया गया हर्जाना किसी भी परिस्थिति में व्यापारिक सेवा नहीं माना जा सकता, और इसलिए इस पर वस्तु एवं सेवा कर ( GST ) लागू नहीं होता। यह मामला टाटा संस और जापानी टेलीकॉम कंपनी एनटीटी डोकोमो के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक विवादों से जुड़ा हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने डोकोमो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए टाटा संस को हर्जाना देने का आदेश दिया था। टाटा संस ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए डोकोमो को हर्जाने की राशि का भुगतान किया, जिसके बाद डोकोमो ने टाटा संस के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चल रहे सभी कानूनी मामले वापस ले लिए। टैक्स विभाग ने इस लेनदेन को एक सेवा के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया था। उनका तर्क था कि डोकोमो द्वारा केस वापस लेना एक प्रकार की सेवा है जो टाटा संस को प्रदान की गई थी, और चूंकि इसके बदले में पैसे ( हर्जाना ) दिए गए थे, इसलिए इस पर 1,524 करोड़ रुपये का टैक्स बनता है। यह तर्क कर विभाग द्वारा दिया गया था, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब कोई कंपनी अदालत के आदेश के तहत हर्जाने का भुगतान करती है, तो यह कोई वाणिज्यिक सौदा नहीं होता है। हर्जाना मिलने के बाद केस वापस लेना एक स्वाभाविक कानूनी प्रक्रिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों कंपनियों के बीच केस वापस लेने के लिए कोई अलग से वाणिज्यिक समझौता नहीं हुआ था, बल्कि यह केवल एक कानूनी विवाद का अंत था। हाईकोर्ट ने कर विभाग की इस दलील को बेतुका करार दिया कि हर्जाना भुगतान एक सेवा है। अदालत ने कहा कि हर्जाना देना कानूनी दायित्व का निर्वहन है, न कि कोई स्वैच्छिक वाणिज्यिक गतिविधि। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि पूरे देश की उन बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अंतरराष्ट्रीय या घरेलू कानूनी विवाद ों के निपटारे के दौरान हर्जाना देने पर टैक्स विभाग के अनुचित नोटिस का सामना कर रही हैं। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अदालती हर्जाना जीएसटी के दायरे से बाहर है। यह फैसला उन कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करेगा जो भविष्य में इसी तरह के कानूनी विवाद ों में शामिल हो सकती हैं। कर विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से कर विभाग को भविष्य में ऐसे मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यह फैसला कर प्रणाली में स्पष्टता लाने और कंपनियों को अनावश्यक कर बोझ से बचाने में मदद करेगा। इस फैसले के बाद, टाटा संस ने एक बयान जारी कर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला न्याय के सिद्धांतों की जीत है। कंपनी ने यह भी कहा कि वे भविष्य में भी कानूनी विवाद ों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। यह फैसला भारतीय कॉर्पोरेट जगत में एक मील का पत्थर साबित होगा और कानूनी विवाद ों के निपटारे के तरीके को बदल देगा। यह उन कंपनियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो कानूनी विवाद ों में उलझी हुई हैं और हर्जाना देने के लिए मजबूर हैं.

टाटा संस को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी कानूनी राहत। अदालत ने कंपनी को भेजे गए 1,524 करोड़ रुपये के एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) और जुर्माने के नोटिस को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। यह फैसला कॉर्पोरेट जगत के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा, क्योंकि इसने स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी विवादों के निपटारे के लिए दिया गया हर्जाना किसी भी परिस्थिति में व्यापारिक सेवा नहीं माना जा सकता, और इसलिए इस पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू नहीं होता। यह मामला टाटा संस और जापानी टेलीकॉम कंपनी एनटीटी डोकोमो के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक विवादों से जुड़ा हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने डोकोमो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए टाटा संस को हर्जाना देने का आदेश दिया था। टाटा संस ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए डोकोमो को हर्जाने की राशि का भुगतान किया, जिसके बाद डोकोमो ने टाटा संस के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चल रहे सभी कानूनी मामले वापस ले लिए। टैक्स विभाग ने इस लेनदेन को एक सेवा के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया था। उनका तर्क था कि डोकोमो द्वारा केस वापस लेना एक प्रकार की सेवा है जो टाटा संस को प्रदान की गई थी, और चूंकि इसके बदले में पैसे (हर्जाना) दिए गए थे, इसलिए इस पर 1,524 करोड़ रुपये का टैक्स बनता है। यह तर्क कर विभाग द्वारा दिया गया था, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब कोई कंपनी अदालत के आदेश के तहत हर्जाने का भुगतान करती है, तो यह कोई वाणिज्यिक सौदा नहीं होता है। हर्जाना मिलने के बाद केस वापस लेना एक स्वाभाविक कानूनी प्रक्रिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों कंपनियों के बीच केस वापस लेने के लिए कोई अलग से वाणिज्यिक समझौता नहीं हुआ था, बल्कि यह केवल एक कानूनी विवाद का अंत था। हाईकोर्ट ने कर विभाग की इस दलील को बेतुका करार दिया कि हर्जाना भुगतान एक सेवा है। अदालत ने कहा कि हर्जाना देना कानूनी दायित्व का निर्वहन है, न कि कोई स्वैच्छिक वाणिज्यिक गतिविधि। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि पूरे देश की उन बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अंतरराष्ट्रीय या घरेलू कानूनी विवादों के निपटारे के दौरान हर्जाना देने पर टैक्स विभाग के अनुचित नोटिस का सामना कर रही हैं। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अदालती हर्जाना जीएसटी के दायरे से बाहर है। यह फैसला उन कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करेगा जो भविष्य में इसी तरह के कानूनी विवादों में शामिल हो सकती हैं। कर विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से कर विभाग को भविष्य में ऐसे मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यह फैसला कर प्रणाली में स्पष्टता लाने और कंपनियों को अनावश्यक कर बोझ से बचाने में मदद करेगा। इस फैसले के बाद, टाटा संस ने एक बयान जारी कर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला न्याय के सिद्धांतों की जीत है। कंपनी ने यह भी कहा कि वे भविष्य में भी कानूनी विवादों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। यह फैसला भारतीय कॉर्पोरेट जगत में एक मील का पत्थर साबित होगा और कानूनी विवादों के निपटारे के तरीके को बदल देगा। यह उन कंपनियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो कानूनी विवादों में उलझी हुई हैं और हर्जाना देने के लिए मजबूर हैं





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