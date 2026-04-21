टाटा स्टील की बड़ी तैयारी: 2030 तक खदान लीज और भविष्य की चुनौतियों पर कंपनी का मास्टर प्लान

टाटा स्टील 2030 में खदानों की लीज समाप्त होने के बाद की चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है। कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया को धीमा करते हुए उत्पादन मार्जिन बचाने के लिए रणनीतिक गठजोड़ और आयात विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है।

टाटा स्टील , जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित और प्रमुख स्टील निर्माता कंपनी है, आगामी वर्ष 2030 को लेकर एक अत्यंत गंभीर और रणनीतिक योजना पर काम कर रही है। झारखंड और ओडिशा में स्थित कंपनी की महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान ों की लीज अवधि 2030 में समाप्त होने वाली है। सरकार के संशोधित माइंस एंड मिनरल्स अधिनियम के अंतर्गत इन खदानों की नीलामी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे टाटा स्टील के सामने एक बड़ी व्यावसायिक चुनौती खड़ी हो गई है। कंपनी का प्रबंधन इस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए अपने संगठनात्मक ढांचे और

भर्ती नीतियों में व्यापक बदलाव ला रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान कंपनी ने स्थाई ब्लू-कॉलर कर्मचारियों की नई भर्ती की प्रक्रिया को बहुत धीमा कर दिया है, जो भविष्य की संभावित अस्थिरता के प्रति उनकी सावधानी को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों पर गौर करें तो टाटा स्टील के पास स्थाई कर्मचारियों की संख्या 31,794 दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 585 कम है। कंपनी का यह दृष्टिकोण भविष्य की तीन संभावित स्थितियों पर टिका है। यदि 2030 के बाद नीलामी प्रक्रिया में टाटा स्टील अपनी खदानों को पुनः हासिल कर लेती है, तो वर्तमान कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हालांकि, यदि कंपनी नीलामी में उन खदानों को गंवा देती है, तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार वहां कार्यरत कर्मियों को नए लीज धारक के अधीन जाना पड़ सकता है। तीसरे विकल्प के रूप में यदि कंपनी केवल कुछ खदानें ही वापस जीत पाती है, तो कंपनी को अपने कार्यबल को पुनर्गठित करना होगा, जिसका सीधा असर कर्मियों की संख्या और कार्य विभाजन पर पड़ेगा। वर्तमान में टाटा स्टील अपनी लौह अयस्क की संपूर्ण मांग को अपनी कैप्टिव खदानों से पूरा करती है, जो उन्हें वैश्विक बाजार में एक प्रतिस्पर्धी बढ़त देता है। वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 21.8 मिलियन टन स्टील के उत्पादन के लिए 40.5 मिलियन टन अयस्क का खनन किया। सीईओ टीवी नरेंद्रन ने स्पष्ट किया है कि 2030 के बाद कंपनी का लक्ष्य कम से कम 50 प्रतिशत अयस्क की जरूरत अपनी खदानों से पूरी करने का होगा। वर्ष 2030-31 तक कंपनी की अयस्क की कुल आवश्यकता बढ़कर 46.7 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। इस परिदृश्य को देखते हुए कंपनी अपने परिचालन मार्जिन में होने वाली 30 से 40 प्रतिशत की संभावित गिरावट को रोकने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। इसमें महाराष्ट्र की कंपनी लायड्स मेटल्स के साथ रणनीतिक साझेदारी और कनाडाई इकाई से अयस्क का आयात करना शामिल है ताकि स्टील उत्पादन की गति को अनवरत बनाए रखा जा सके





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