टाटा मोटर्स कर्मचारियों के वेतन से ₹1,101 की कटौती पर विवाद, यूनियन ने श्रमायुक्त से शिकायत की

टाटा मोटर्स, जमशेदपुर में रतन टाटा की प्रतिमा स्थापना के लिए कर्मचारियों के वेतन से ₹1,101 की कटौती पर विवाद खड़ा हो गया है।यह कटौती रतन टाटा की प्रतिमा स्थापना के लिए की जा रही है।टाटा मोटर्स में कार्यरत स्थायी टेक्निशियनों के वेतन से 1,101 रुपये की कटौती की जा रही है। टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार ने इस संबंध में झारखंड सरकार के श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त से लिखित शिकायत की है। टाटा मोटर्स के बर्खास्त कर्मचारी सह टेल्को यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार ने श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

टाटा मोटर्स , जमशेदपुर में रतन टाटा की प्रतिमा स्थापना के लिए कर्मचारियों के वेतन से ₹1,101 की कटौती पर विवाद खड़ा हो गया है।यह कटौती रतन टाटा की प्रतिमा स्थापना के लिए की जा रही है। टाटा मोटर्स में कार्यरत स्थायी टेक्निशियनों के वेतन से 1,101 रुपये की कटौती की जा रही है। टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार ने इस संबंध में झारखंड सरकार के श्रमायुक्त , उप श्रमायुक्त से लिखित शिकायत की है। टाटा मोटर्स के बर्खास्त कर्मचारी सह टेल्को यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार ने श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। यूनियन महामंत्री का आरोप है कि यह कटौती दिवंगत उद्योगपति सह टाटा ट्रस्ट के अंतरिम चेयरमैन रहे रतन एन टाटा की प्रतिमा स्थापना के लिए कर्मचारियों के वेतन से की जा रही है, जो श्रम कानून ों का उल्लंघन है.

टाटा मोटर्स, जमशेदपुर में रतन टाटा की प्रतिमा स्थापना के लिए कर्मचारियों के वेतन से ₹1,101 की कटौती पर विवाद खड़ा हो गया है।यह कटौती रतन टाटा की प्रतिमा स्थापना के लिए की जा रही है।टाटा मोटर्स में कार्यरत स्थायी टेक्निशियनों के वेतन से 1,101 रुपये की कटौती की जा रही है। टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार ने इस संबंध में झारखंड सरकार के श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त से लिखित शिकायत की है। टाटा मोटर्स के बर्खास्त कर्मचारी सह टेल्को यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार ने श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। यूनियन महामंत्री का आरोप है कि यह कटौती दिवंगत उद्योगपति सह टाटा ट्रस्ट के अंतरिम चेयरमैन रहे रतन एन टाटा की प्रतिमा स्थापना के लिए कर्मचारियों के वेतन से की जा रही है, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है





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