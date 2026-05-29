अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप निजी दौरे पर भारत आ रही हैं. वह शनिवार को दिल्ली पहुंचने के बाद आगरा जाएंगी और रविवार सुबह ताजमहल का दीदार करेंगी. उनके दौरे को लेकर आगरा प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की ह.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप निजी दौरे पर भारत आ रही हैं. वह शनिवार को दिल्ली पहुंचने के बाद आगरा जाएंगी और रविवार सुबह ताजमहल का दीदार करेंगी.
करीब डेढ़ घंटे के दौरे के बाद वह चार्टर्ड विमान से जैसलमेर रवाना होंगी. उनके दौरे को लेकर आगरा प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. टिफनी ट्रंप शनिवार सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद चार्टर्ड विमान से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगी. अधिकारियों के मुताबिक टिफनी ट्रंप शनिवार को दिल्ली पहुंचेंगी और इसके बाद आगरा का दौरा करेंगी.
उनके दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं. सूत्रों के अनुसार टिफनी ट्रंप शनिवार सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद चार्टर्ड विमान से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट आएंगी. यहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच होटल ले जाया जाएगा. उनका यह दौरा निजी बताया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति परिवार से जुड़े होने के कारण सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि टिफनी ट्रंप रविवार सुबह विश्व प्रसिद्ध ताज महल का दीदार करेंगी. वह करीब डेढ़ घंटे तक परिसर में रहेंगी और स्मारक की खूबसूरती का आनंद लेंगी. इस दौरान पर्यटकों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष योजना तैयार की गई है. टिफनी ट्रंप दोपहर में आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से चार्टर्ड विमान के जरिए राजस्थान के जैसलमेर के लिए रवाना होंगी.
माना जा रहा है कि वह वहां भी कुछ ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकती हैं. आगरा प्रशासन ने उनके दौरे को लेकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियां पूरी कर ली हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच लगातार समन्वय बना हुआ है.
टिफनी ट्रंप का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत विदेशी पर्यटकों और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के लिए प्रमुख आकर्षण बना हुआ है. ताजमहल पहले भी कई वैश्विक नेताओं और मशहूर हस्तियों की मेजबानी कर चुका है. अब टिफनी ट्रंप के आगमन को लेकर भी आगरा में खासा उत्साह देखा जा रहा ह
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