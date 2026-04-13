टिम डेविड की हरकत: अंपायरों से भिड़े, क्या बीसीसीआई करेगा जुर्माना?

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच में टिम डेविड की हरकत ने हंगामा मचा दिया। गेंद की जांच करने के लिए अंपायरों से भिड़ने पर अब बीसीसीआई की कार्रवाई पर सबकी निगाहें हैं। मैच के नतीजे, घटनाक्रम और आगे क्या होगा, सब कुछ जानें।
मुंबई: रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला न केवल रनों की बारिश के लिए बल्कि मैदान पर हुई एक अजीबोगरीब घटना के लिए भी चर्चा में रहा। मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( आरसीबी ) के बल्लेबाज टिम डेविड ने कुछ ऐसा किया कि मैदानी अंपायर उनसे काफी नाराज नजर आए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टिम डेविड की इस हरकत के लिए उन पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( बीसीसीआई ) जुर्माना लगाता है या नहीं। टिम डेविड ने अंपायर से छीन ली गेंद। यह घटना बेंगलुरु की
पारी के 18वें ओवर में हुई जब डेविड ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक लंबा छक्का जमाया और गेंद मैदान से बाहर चली गई। जब अंपायरों ने नई गेंद मंगवाई तो टिम डेविड ने नियमों का उल्लंघन करते हुए खुद ही गेंद की जांच शुरू कर दी। उन्होंने गेंद अपने हाथ में ली और उसे परखने लगे जबकि अंपायर लगातार उनसे गेंद वापस करने का आग्रह कर रहे थे। डेविड की इस हरकत से अंपायरों को बहुत गुस्सा आया। कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, 'एक बल्लेबाज के तौर पर आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। आप गेंद को चेक नहीं कर सकते। यदि गेंद का आकार बदला है, तो यह इसलिए है क्योंकि आपने ही उस पर छक्का लगाया है।' मैच की बात करें तो आरसीबी ने इस मुकाबले में मुंबई को 18 रनों से हराकर अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। विराट कोहली, फिल साल्ट और रजत पाटीदार के अर्धशतकों की मदद से बेंगलुरु ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में, मुंबई इंडियंस की टीम 222 रन ही बना सकी। हालाँकि, अंत में शेरफेन रदरफोर्ड ने 31 गेंदों में 71 रनों की तूफानी पारी खेलकर उम्मीद जगाई थी, लेकिन तब तक मैच मुंबई के हाथ से निकल चुका था। इस जीत के साथ आरसीबी के अब 4 मैचों में 6 अंक हो गए हैं जबकि मुंबई इंडियंस की टीम आठवें स्थान पर संघर्ष कर रही है। अब बेंगलुरु की टीम अपने घर यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम लौटेगी जहां 15 अप्रैल को उसका सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच के दौरान, अंपायरों ने तुरंत ही टिम डेविड को ऐसा करने से मना किया, लेकिन डेविड ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में, अंपायरों ने इस घटना को मैच रेफरी को रिपोर्ट किया। अब देखना यह होगा कि बीसीसीआई इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या टिम डेविड को भविष्य में इस तरह की हरकत से बचने के लिए चेतावनी दी जाती है या नहीं। खेल के नियमों का पालन करना हर खिलाड़ी के लिए बेहद जरूरी है। क्रिकेट में निष्पक्षता और खेल भावना बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि खिलाड़ी अंपायरों के फैसलों का सम्मान करें और नियमों का पालन करें। इस घटना से क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफी चर्चा हो रही है और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि बीसीसीआई इस पर क्या फैसला लेता है। इस घटना ने एक बार फिर क्रिकेट में खेल भावना और नियमों के महत्व को उजागर किया है।
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