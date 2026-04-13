टिम डेविड पर जुर्माना और हार्दिक पांड्या पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज टिम डेविड पर अंपायरों के निर्देशों का पालन न करने के कारण उनकी मैच फीस का 75 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, जबकि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया। आरसीबी ने मैच 18 रनों से जीता।

मुंबई: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज टिम डेविड पर मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ मैच के दौरान अंपायरों के बार-बार कहने के बावजूद गेंद उन्हें न देने के कारण उनकी मैच फीस का 75 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, डेविड को खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए आईपीएल आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला है। आईपीएल मीडिया रिलीज के अनुसार, डेविड को आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.

4 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो मैच के दौरान अंपायरों के निर्देशों की अवहेलना से संबंधित है। यह घटना आरसीबी की पारी के 18वें और 20वें ओवर के दौरान हुई, जब अंपायरों ने गेंद बदलने के लिए कहा, लेकिन डेविड ने लगातार गेंद को अंपायरों को नहीं सौंपा। पहली घटना में, डेविड गेंद को देखना चाहते थे और बार-बार कहने के बावजूद उन्होंने गेंद नहीं दी। दूसरी घटना में, 20वें ओवर में भी उन्होंने अंपायरों के निर्देशों का पालन नहीं किया। यह अंपायरों के निर्देशों का बार-बार उल्लंघन माना गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर भी धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया। आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह इस सीजन में उनकी टीम का पहला अपराध था, जिसके परिणामस्वरूप उन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरसीबी के खिलाफ मैच में, मुंबई इंडियंस को 20 ओवर पूरे करने में दो घंटे से अधिक का समय लगा। मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए, जिसमें फिल साल्ट और विराट कोहली के अलावा रजत पाटीदार ने अर्धशतक लगाया। मुंबई इंडियंस की टीम 222 रन ही बना सकी, जिससे आरसीबी ने 18 रन से मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस के लिए शेरफेन रदरफोर्ड ने अंत में 9 छक्कों की मदद से 71 रन बनाए, जिससे हार का अंतर कम हुआ। मैच में आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन किया, विशेषकर बल्लेबाजों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। वहीं, मुंबई इंडियंस के लिए यह मैच निराशाजनक रहा, जहां उन्हें धीमी ओवर गति के लिए भी जुर्माना झेलना पड़ा। टिम डेविड का यह व्यवहार खेल भावना के खिलाफ माना गया है, क्योंकि उन्होंने अंपायरों के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया। आईपीएल में इस तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है और खिलाड़ियों को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह घटना आईपीएल में खेल की भावना और नियमों के पालन के महत्व को उजागर करती है। हार्दिक पांड्या पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना भी टीमों को खेल के दौरान समय का प्रबंधन करने की आवश्यकता पर जोर देता है। आईपीएल में टीमों को समय पर ओवर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि खेल को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस मैच में आरसीबी का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा, जबकि मुंबई इंडियंस को अपनी गलतियों पर ध्यान देने और भविष्य के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। खेल भावना और नियमों का पालन करना आईपीएल में सफलता के लिए आवश्यक है।





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