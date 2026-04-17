टिहरी झील में सी-प्लेन का अंतिम ट्रायल सफल, पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

टिहरी झील में स्काई हाफ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सी-प्लेन उतारने का तीसरा और अंतिम ट्रायल सफल रहा। देहरादून के जौलीग्रांट से उड़ान भरकर सी-प्लेन शाम को कोटी कालोनी टिहरी झील में उतरा। सफल ट्रायल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने पायलट से मुलाकात की और इस पहल की सराहना की।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी। टिहरी झील में स्काई हाफ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सी-प्लेन उतारने का तीसरा और अंतिम ट्रायल भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गुरुवार को देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला सी-प्लेन शाम लगभग पौने पांच बजे कोटी कालोनी स्थित टिहरी झील में सुरक्षित उतरा। सी-प्लेन के ट्रायल के सफल होने और इसके संचालन शुरू होने से इस क्षेत्र में पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। गुरुवार को टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल भी कोटी कालोनी पहुंचीं और उन्होंने सी-प्लेन के पायलट और
अन्य चालक दल के सदस्यों से मुलाकात की। मंगलवार और बुधवार को हुए सफल ट्रायल्स के बाद, गुरुवार को भी जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 19 सीटर सी-प्लेन ने उड़ान भरी और शाम करीब पौने पांच बजे कोटी कालोनी, टिहरी झील में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इस दौरान सुबह से ही तैयारियां जारी थीं। कंपनी ने टिहरी झील में दो बार सफल लैंडिंग और टेक-ऑफ का प्रदर्शन किया। तीसरे दिन भी सी-प्लेन के टिहरी झील में उतरने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने ताली बजाकर सी-प्लेन का जोरदार स्वागत किया। इसके अतिरिक्त, कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से सी-प्लेन की लैंडिंग का वीडियो भी बनाया। स्काई हाफ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋषिकेश में चीला बैराज के बाद, मंगलवार और बुधवार को कोटी कालोनी, टिहरी झील में भी सी-प्लेन का सफल ट्रायल किया गया था। गुरुवार को यह तीसरा और अंतिम ट्रायल था। अब तक के सभी ट्रायल बेहद सफल रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टिहरी झील में सी-प्लेन के ट्रायल दोनों दिनों पूरी तरह सफल रहे हैं। इन सफल ट्रायल्स के बाद, इस महत्वपूर्ण योजना को अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की पहल के अनुरूप, राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सी-प्लेन को टिहरी झील में उतारा गया है। यह उत्तराखंड में हवाई पर्यटन के लिए एक नई उड़ान साबित होगा। इस नई सुविधा के शुरू होने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि यात्रियों को भी एक अनूठा और रोमांचक अनुभव प्राप्त होगा। सी-प्लेन के माध्यम से टिहरी झील के सुरम्य वातावरण का दीदार कर पाना पर्यटकों के लिए एक यादगार पल होगा। इसके नियमित संचालन से क्षेत्र में होटल, रेस्तरां और अन्य पर्यटन-संबंधी व्यवसायों को भी काफी लाभ पहुंचने की उम्मीद है। इस पहल से टिहरी क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह परियोजना उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर एक मील का पत्थर साबित हो सकती है
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