टीएमसी में गहरा संकट: अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से मुलाकात और सुष्मिता देव का इस्तीफा

पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने नेताओं को चौंकाया। पार्टी एमपी अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के राहुल गांधी से मुलाकात की जिसके बाद विलय की आशा जगी। दूसरी ओर, ममता बनर्जी की करीबी सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी सकंट के दौर से गुजर रही है। चुनावों में हार के बाद पार्टी में अंदरूनी असंतोष और बगावत की मुदा सामने आई है। इसी बीच पार्टी एमपी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद टीएमसी और कांग्रेस के बीच विलय की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता ममता की करीबी मानी जाती थीं और उनका इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ी खबर है। सुष्मिता ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की थीं और उसके बाद ही उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दिया। लंबे समय से टीएमसी का बड़ा चेहरा रही सुष्मिता का पार्टी छोड़ना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है और उन्हें और कमजोर कर सकता है.

पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी सकंट के दौर से गुजर रही है। चुनावों में हार के बाद पार्टी में अंदरूनी असंतोष और बगावत की मुदा सामने आई है। इसी बीच पार्टी एमपी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद टीएमसी और कांग्रेस के बीच विलय की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता ममता की करीबी मानी जाती थीं और उनका इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ी खबर है। सुष्मिता ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की थीं और उसके बाद ही उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दिया। लंबे समय से टीएमसी का बड़ा चेहरा रही सुष्मिता का पार्टी छोड़ना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है और उन्हें और कमजोर कर सकता है





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