टीएमसी में भगदड़, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत के सुर

पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद पार्टी में भगदड़ की स्थिति बन गई है। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता सीधे तौर पर I-PAC और अभिषेक बनर्जी को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं।

बंगाल में टीएमसी की हार के बाद पार्टी में भगदड़ की स्थिति बन गई है। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता सीधे तौर पर I-PAC और अभिषेक बनर्जी को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। अभिषेक खामोश हैं, मगर बगावत के सुर बढ़ने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही टीएमसी में इस्तीफे की झड़ी लग रही है। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाले बैरकपुर, भटपारा, कांचरापाड़ा, हलीसहर और गारुलिया समेत कई नगर पालिकाओं में पार्षद सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। अधिकतर पार्षदों ने विधानसभा में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। कई नगर पालिकाओं ने वित्तीय अनियमितता के आरोप भी लगाए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के सत्ता में आने बाद टीएमसी में असंतोष का माहौल है। कई नेताओं ने इस हार के लिए डायमंड हार्बर के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और आईपैक को जिम्मेदार बताया है। डायमंड हार्बर में 16 सदस्यों वाली नगर पालिका से 8 तृणमूल पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग शामिल होकर विद्रोह का बिगुल ही फूंक दिया है। के बाद से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। चुनाव हारने वाले आतिन घोष और राज चक्रवर्ती जैसे नेताओं ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी और पूर्व विधायक खगेश्वर रॉय ने भी सीधे तौर पर बनर्जी को कठघरे में खड़ा किया। टीएमसी नेता कुनाल घोष ने सीधे तौर से अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया, बल्कि आईपैक पर ठीकरा फोड़ा। चुनाव की रणनीति बनाने वाली आईपैक को टीएमसी महासचिव ने खुली छूट दे रखी थी। टीएमसी में हो रही फुसफुसाहट फाल्टा में जहांगीर खान के पीछे हटने के बाद बढ़ती गई। ममता बनर्जी के साथ बंद कमरे में हुई मीटिंग में विधायकों ने अभिषेक बनर्जी की भूमिका और नेतृत्व पर सवाल उठाए। चुनाव से पहले नाम वापस लेने वाले जहांगीर खान डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि अभिषेक बनर्जी इस चुनाव में हर मोर्चे पर नाकाम रहे। नंबर-2 की पोजिशन हासिल करने के बाद उन्होंने टीएमसी संगठन और सरकार में बड़े फैसले लेते रहे। 2021 विधानसभा में जीत के बाद ममता बनर्जी ने अभिषेक की सलाह पर टीएमसी संगठन के फैसलों में I-PAC टीम को शामिल किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अभिषेक बनर्जी और I-PAC ने संगठन पर निर्विवाद तौर से कब्जा कर लिया। काकोली घोष दस्तीदार का आरोप है कि I-PAC टीम सांसदों और कार्यकर्ताओं पर हुक्म चलाती रही। आरजी कर रेप केस जैसे तनाव वाले माहौल में अभिषेक ने सीनियर नेताओं को किनारा किया और अपनी रणनीति पर कायम रहे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 74 विधायकों के टिकट काट दिए। प्रचार के दौरान सभी नेता बनर्जी के इशारे पर चलते रहे। नाराज टीएमसी नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद अभिषेक बनर्जी ने अपने डायमंड हार्बर मॉडल को पार्टी के भीतर प्रचारित किया था। विधानसभा चुनाव में उनका मॉडल ही ध्वस्त हो गया। जहांगीर खान सिर्फ फाल्टा से नहीं हटे, डायमंड हार्बर में आनेवाली सतगछिया विधानसभा भी टीएमसी बुरी तरह से हार गई। अब पार्टी के कई नेताओं नेकी है। दूसरी ओर, फाल्टा की हार के बाद टीएमसी में निचले स्तर पर भगदड़ मची है। नगर पालिकाओं में पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे से अभिषेक बनर्जी की काफी किरकिरी हो रही है.

बंगाल में टीएमसी की हार के बाद पार्टी में भगदड़ की स्थिति बन गई है। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता सीधे तौर पर I-PAC और अभिषेक बनर्जी को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। अभिषेक खामोश हैं, मगर बगावत के सुर बढ़ने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही टीएमसी में इस्तीफे की झड़ी लग रही है। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाले बैरकपुर, भटपारा, कांचरापाड़ा, हलीसहर और गारुलिया समेत कई नगर पालिकाओं में पार्षद सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। अधिकतर पार्षदों ने विधानसभा में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। कई नगर पालिकाओं ने वित्तीय अनियमितता के आरोप भी लगाए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के सत्ता में आने बाद टीएमसी में असंतोष का माहौल है। कई नेताओं ने इस हार के लिए डायमंड हार्बर के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और आईपैक को जिम्मेदार बताया है। डायमंड हार्बर में 16 सदस्यों वाली नगर पालिका से 8 तृणमूल पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग शामिल होकर विद्रोह का बिगुल ही फूंक दिया है। के बाद से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। चुनाव हारने वाले आतिन घोष और राज चक्रवर्ती जैसे नेताओं ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी और पूर्व विधायक खगेश्वर रॉय ने भी सीधे तौर पर बनर्जी को कठघरे में खड़ा किया। टीएमसी नेता कुनाल घोष ने सीधे तौर से अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया, बल्कि आईपैक पर ठीकरा फोड़ा। चुनाव की रणनीति बनाने वाली आईपैक को टीएमसी महासचिव ने खुली छूट दे रखी थी। टीएमसी में हो रही फुसफुसाहट फाल्टा में जहांगीर खान के पीछे हटने के बाद बढ़ती गई। ममता बनर्जी के साथ बंद कमरे में हुई मीटिंग में विधायकों ने अभिषेक बनर्जी की भूमिका और नेतृत्व पर सवाल उठाए। चुनाव से पहले नाम वापस लेने वाले जहांगीर खान डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि अभिषेक बनर्जी इस चुनाव में हर मोर्चे पर नाकाम रहे। नंबर-2 की पोजिशन हासिल करने के बाद उन्होंने टीएमसी संगठन और सरकार में बड़े फैसले लेते रहे। 2021 विधानसभा में जीत के बाद ममता बनर्जी ने अभिषेक की सलाह पर टीएमसी संगठन के फैसलों में I-PAC टीम को शामिल किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अभिषेक बनर्जी और I-PAC ने संगठन पर निर्विवाद तौर से कब्जा कर लिया। काकोली घोष दस्तीदार का आरोप है कि I-PAC टीम सांसदों और कार्यकर्ताओं पर हुक्म चलाती रही। आरजी कर रेप केस जैसे तनाव वाले माहौल में अभिषेक ने सीनियर नेताओं को किनारा किया और अपनी रणनीति पर कायम रहे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 74 विधायकों के टिकट काट दिए। प्रचार के दौरान सभी नेता बनर्जी के इशारे पर चलते रहे। नाराज टीएमसी नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद अभिषेक बनर्जी ने अपने डायमंड हार्बर मॉडल को पार्टी के भीतर प्रचारित किया था। विधानसभा चुनाव में उनका मॉडल ही ध्वस्त हो गया। जहांगीर खान सिर्फ फाल्टा से नहीं हटे, डायमंड हार्बर में आनेवाली सतगछिया विधानसभा भी टीएमसी बुरी तरह से हार गई। अब पार्टी के कई नेताओं नेकी है। दूसरी ओर, फाल्टा की हार के बाद टीएमसी में निचले स्तर पर भगदड़ मची है। नगर पालिकाओं में पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे से अभिषेक बनर्जी की काफी किरकिरी हो रही है





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