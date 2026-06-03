टीएमबीयू ने पीएट परीक्षा रद्द कर दी है, अब UGC नेट स्कोर से होगा PhD में दाखिला

टीएमबीयू ने पीएट परीक्षा रद्द कर दी है और लगभग 1200 अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि अब पीएचडी में प्रवेश यूजीसी नेट स्कोर के आधार पर होगा।

टीएमबीयू ने पीएट परीक्षा रद्द कर दी है और लगभग 1200 अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि अब पीएचडी में प्रवेश यूजीसी नेट स्कोर के आधार पर होगा। टीएमबीयू पीएट परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले करीब 12 सौ अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही शुल्क के रूप में ली गई राशि उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। पीएट परीक्षा समिति के संयोजक प्रो.

विनोद कुमार ओझा ने बताया कि विज्ञापन रद किए जाने की अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राजभवन के निर्देश के बाद अब पीएचडी में नामांकन यूजीसी नेट स्कोर के आधार पर होगा। इसके तहत टीएमबीयू ने पीएट-2024 परीक्षा की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है तथा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क लौटाने की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब पीएचडी में नामांकन यूजीसी नेट स्कोर के आधार पर ही होगा। इसी आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि टीएमबीयू में पीएट-2024 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही थी और जुलाई में परीक्षा आयोजित होने की संभावना थी। टीएमबीयू में स्नातक सत्र 2026-30 के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही तकनीकी बाधा सामने आ गई है। समर्थ पोर्टल में आई गड़बड़ी के कारण पहली मेधा सूची कालेजों को नहीं दिख रही है, जिससे छात्र-छात्राओं और कालेज प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ गई है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण बुधवार को छात्र-छात्राएं विभिन्न कालेजों का चक्कर लगाते रहे। कई विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें न तो ई-मेल के माध्यम से सूचना मिली है और न ही पोर्टल पर स्पष्ट रूप से मेधा सूची जारी होने की जानकारी दिखाई दे रही है। इससे उन्हें यह समझने में कठिनाई हो रही है कि उनका चयन हुआ है या नहीं। इस समस्या को लेकर कई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय भी पहुंचे, लेकिन संबंधित अधिकारियों से मुलाकात नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। दूसरी ओर, अधिकांश अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों ने भी समर्थ नोडल अधिकारी से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि दिल्ली स्थित समर्थ टीम के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है और जल्द समस्या का समाधान कर नामांकन प्रक्रिया सुचारु कराई जाएगी





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टीएमबीयू पीएट परीक्षा UGC नेट स्कोर पीएचडी में दाखिला शिक्षा

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